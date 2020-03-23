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Как в США: по 80 000 рублей россиянам не выдадут. Как разные страны поддерживают своих граждан во время пандемии?

13:30 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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В Швеции на поддержку малых предприятий из-за коронавируса выделят 12,5 млрд долларов. Власти Германии создают фонд помощи компаниям и банкам объемом около 500 млрд евро.

Как в США: по 80 000 рублей россиянам не выдадут. Как разные страны поддерживают своих граждан во время пандемии?
В разных странах власти оказывают поддержку гражданам

В США и Гонконге правительство решило помочь гражданам из-за эпидемии коронавируса путем прямых выплат: американцам выдадут по 1000 долларов, жители Гонконга получат по 1300 долларов. Где и как оказывают поддержку бизнесу и простым гражданам?
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, какие выплаты получат американские налогоплательщики из-за коронавируса. Взрослым американцам заплатят по 1000 долларов, детям — по 500 долларов. Выплата будет однократной. Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель.

Правительство Гонконга тоже решило выплатить каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США).

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал работодателей выплатить премии сотрудникам, которые продолжают работу во время действующих карантинных мер. Премия в 1000 евро не должна облагаться налогом.

В Швеции на поддержку малых предприятий из-за коронавируса выделят 12,5 млрд долларов. Власти Германии создают фонд помощи компаниям и банкам объемом около 500 млрд евро.

Российский ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством».

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: «и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность».

Правительство и Банк России анонсировали меры поддержки «отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов». В частности, речь шла об авиации и туризме, поскольку именно они страдают от ограничений, введенных по всему миру в рамках борьбы с распространением коронавируса.
На этой неделе Михаил Мишустин сообщил, на борьбу с инфекцией в рамках антикризисного плана планируется выделить около 300 миллиардов рублей. Деньги для поддержки экономики и граждан выделят из резервного фонда и за счет оптимизации бюджетных расходов.

Источник: ntv.ru

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От редакции

А почему не выдать?

Рома, 23 марта 2020 13:43
если всем раздать то и себе и друзьям не останется, а как будет кооператив "Озеро" существовать, да и сказали нет такого в нашей традиции чтоб деньги раздавать!

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