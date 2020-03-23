Убили ударом ножа в пьяной драке мужчину братья на пляже в Новосибирске

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Следователи завершили расследование дела

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 32-летних братьев по факту совершения ими убийства 29-летнего мужчины на Центральном пляже в Советском районе города Новосибирска.

По данным следствия, 04 мая 2019 года в вечернее время, потерпевший находился на Центральном пляже Советского района, где у него с двумя 32-летними мужчинами возник внезапный конфликт. В ходе конфликта потерпевшему были нанесены телесные повреждения и один из молодых людей ножом нанес один удар потерпевшему в область шеи, от полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения убийства 32-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон и с места происшествия скрылись.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и 05 мая 2019 года злоумышленники были задержаны.

По результату расследования уголовного дела 32-летним фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копии обвиняемым, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет по НСО