25 млн защитных масок вернул из Китая в Россию военный самолет

В воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски.

Несмотря на спад эпидемии, масочный режим в Бердске еще не отменяли

Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Как сообщили в Минпромторге, маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.

В минувший четверг президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом, лидеры двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств.

В воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски. В ведомстве также сообщили о начале централизованные поставок медицинских масок в регионы.

Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру.

Как рассказал ранее РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.



Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости