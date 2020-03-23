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25 млн защитных масок вернул из Китая в Россию военный самолет

12:45 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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В воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски.

25 млн защитных масок вернул из Китая в Россию военный самолет
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Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.
Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Как сообщили в Минпромторге, маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.

В минувший четверг президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом, лидеры двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств.
В воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски. В ведомстве также сообщили о начале централизованные поставок медицинских масок в регионы.
Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру.
Как рассказал ранее РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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