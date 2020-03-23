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Образование / Общество

Уроки сократят до 30 минут: инструкция от Минпросвещения об организации онлайн обучения в школах и колледжах

13:48 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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Школа знакомит учеников и их родителей с новым форматом работы: с расписанием занятий, графиком контрольных, консультаций. Нужно обеспечить выставление оценок в электронной форме.

Уроки сократят до 30 минут: инструкция от Минпросвещения об организации онлайн обучения в школах и колледжах
Школа вносит корректировки в рабочие программы и учебные планы

Из минпросвещения дали пошаговые инструкции школам и колледжам
Как школе перейти на дистанционное онлайн-обучение? Пошаговые инструкции опубликовало министерство просвещения в своих рекомендациях для регионов.
1. Для начала школа разрабатывает свой локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения. В том числе в нем должен быть определен порядок индивидуальных консультаций и проведения контрольных.

2. Затем нужно сформировать расписание занятий на каждый день по каждому предмету. При этом предусмотреть сокращение времени урока до 30 минут.

3. Школа знакомит учеников и их родителей с новым форматом работы: с расписанием занятий, графиком контрольных, консультаций.
4. Нужно обеспечить выставление оценок в электронной форме.

5. Родители должны подтвердить выбор дистанционного обучения своим заявлением.

6. Школа вносит корректировки в рабочие программы и учебные планы (например, вводит онлайн-консультации).

7. Организовывает занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой цифровой платформе. Например, с помощью «Скайпа».

8. Учителям рекомендуется создавать простейшие, «нужные для обучающихся ресурсы и задания». А еще — выражать свое отношение к работам школьников в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.

9. Директору школы нужно мониторить каждый день: кто из детей фактически все-таки приходит в школу, кто учится дистанционно, и кто болеет и учиться вообще не может.

— При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и электронного, — говорится в рекомендациях министерства.

На время вынужденных каникул российские издательства открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников

Напомним, ранее министерство просвещения рекомендовало школам уже с 23 марта и до 12 апреля уйти на каникулы. Или ввести в это время дистанционное обучение детей. Конкретные меры каждый регион определяет сам. Кроме того, минпросвещения уже договорилось с провайдерами связи о расширении доступа к ключевым образовательным интернет-ресурсам. И рекомендовало самые интересные и полезные из них. Например, Российскую и Московскую электронные школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» или, например, «ЯКласс». Ведущие российские издательства — «Просвещение» и «Российский учебник» — уже открыли бесплатный доступ к огромной базе своих электронных учебников.

Вслед за рекомендациями для школ министерство просвещения направило во все регионы практические рекомендации, как могут и должны организовать онлайн-обучение техникумы и колледжи.

— Допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», в том числе с помощью систем видео-конференц-связи, — говорится в документе.

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При этом колледжи и техникумы смогут сами выбрать удобные для учебы электронные ресурсы и приложения.

Что еще важно? Если перевести студентов колледжей на онлайн-обучение не получится, можно предусмотреть возможность предоставления им каникул либо перевода обучающихся на индивидуальные учебные планы.

А теперь пошагово: что могут сделать колледжи?

1. Издать приказ о временном переходе на дистанционное обучение в связи с особыми обстоятельствами.

2. Назначить ответственного за консультирование педагогов и студентов по использованию электронных образовательных технологий.

3. Обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных работ студентов, организацию текущей и промежуточной аттестации.

4. Разместить на своем официальном сайте инструкцию для студентов и педагогов о том, как получить или восстановить свой логин и пароль, а также инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.

5. Самостоятельно отобрать и рекомендовать цифровые сервисы для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и коллективного проектирования.

6. Определить, какие учебные дисциплины могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют присутствия студента перед компьютером в строго определенное время, а какие могут осваиваться в свободном режиме.

7. Опубликовать на своем сайте расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время.

8 .Перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.

9. Локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году, и внести изменения в основные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

10. Обеспечивать постоянную дистанционную связь со студентами.

11. График практики можно будет сдвинуть.

Источник: РГ

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