Уроки сократят до 30 минут: инструкция от Минпросвещения об организации онлайн обучения в школах и колледжах

Из минпросвещения дали пошаговые инструкции школам и колледжам
Как школе перейти на дистанционное онлайн-обучение? Пошаговые инструкции опубликовало министерство просвещения в своих рекомендациях для регионов.
1. Для начала школа разрабатывает свой локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения. В том числе в нем должен быть определен порядок индивидуальных консультаций и проведения контрольных.
2. Затем нужно сформировать расписание занятий на каждый день по каждому предмету. При этом предусмотреть сокращение времени урока до 30 минут.
3. Школа знакомит учеников и их родителей с новым форматом работы: с расписанием занятий, графиком контрольных, консультаций.
4. Нужно обеспечить выставление оценок в электронной форме.
5. Родители должны подтвердить выбор дистанционного обучения своим заявлением.
6. Школа вносит корректировки в рабочие программы и учебные планы (например, вводит онлайн-консультации).
7. Организовывает занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой цифровой платформе. Например, с помощью «Скайпа».
8. Учителям рекомендуется создавать простейшие, «нужные для обучающихся ресурсы и задания». А еще — выражать свое отношение к работам школьников в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.
9. Директору школы нужно мониторить каждый день: кто из детей фактически все-таки приходит в школу, кто учится дистанционно, и кто болеет и учиться вообще не может.
— При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и электронного, — говорится в рекомендациях министерства.
На время вынужденных каникул российские издательства открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников
Вслед за рекомендациями для школ министерство просвещения направило во все регионы практические рекомендации, как могут и должны организовать онлайн-обучение техникумы и колледжи.
— Допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», в том числе с помощью систем видео-конференц-связи, — говорится в документе.
Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях
При этом колледжи и техникумы смогут сами выбрать удобные для учебы электронные ресурсы и приложения.
Что еще важно? Если перевести студентов колледжей на онлайн-обучение не получится, можно предусмотреть возможность предоставления им каникул либо перевода обучающихся на индивидуальные учебные планы.
А теперь пошагово: что могут сделать колледжи?
1. Издать приказ о временном переходе на дистанционное обучение в связи с особыми обстоятельствами.
2. Назначить ответственного за консультирование педагогов и студентов по использованию электронных образовательных технологий.
3. Обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных работ студентов, организацию текущей и промежуточной аттестации.
4. Разместить на своем официальном сайте инструкцию для студентов и педагогов о том, как получить или восстановить свой логин и пароль, а также инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.
5. Самостоятельно отобрать и рекомендовать цифровые сервисы для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, коллективного обсуждения и коллективного проектирования.
6. Определить, какие учебные дисциплины могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют присутствия студента перед компьютером в строго определенное время, а какие могут осваиваться в свободном режиме.
7. Опубликовать на своем сайте расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время.
8 .Перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.
9. Локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году, и внести изменения в основные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.
10. Обеспечивать постоянную дистанционную связь со студентами.
11. График практики можно будет сдвинуть.
Источник: РГ