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На 2 года могут закрыть границы Евросоюза из-за коронавируса

13:00 23.03.2020 Фото: www.pexels.com
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В мире заражены уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

На 2 года могут закрыть границы Евросоюза из за коронавируса
Евросоюз временно приостановил шенгенскую зону

Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
«Если и будут ныне предпринятые в борьбе с коронавирусом строгие меры немного ослаблены, то, скорее всего, лишь у нас, в Чехии, развитие ситуации в других европейских странах имеет неприятную тенденцию. В целом на улучшение обстановки в Европе уйдут долгие и долгие месяцы», — отметил Примула.

Замминистра отметил необходимость предотвратить развитие второй и третьей волны пандемии, чтобы в Чехию не пошли потоки людей из таких стран, как Италия, Франция, Испания и Германия, где большое число заболевших COVID-19.

«Надеюсь, что нам удастся удержать обстановку на уровне примерно 10 тысяч зараженных вирусом человек. Мы способны эффективно действовать (на уровне) до 15 тысяч заболевших», — сказал Примула.
На утро воскресенья в Чехии зарегистрировано 1047 случаев заболевания коронавирусом. Смертельных случаев в стране пока не зафиксировано. Выздоровели шесть больных, один из них – шестилетний ребенок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Единой Европе конец?

Аноним, 23 марта 2020 13:50
Посмотри карту распространения вируса https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=57.239580%2C48.372698&z=3.61
Складывается такое ощущение, что эпицентром является Европа, а не Китай.

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