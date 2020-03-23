На 2 года могут закрыть границы Евросоюза из-за коронавируса

Евросоюз временно приостановил шенгенскую зону

Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.

«Если и будут ныне предпринятые в борьбе с коронавирусом строгие меры немного ослаблены, то, скорее всего, лишь у нас, в Чехии, развитие ситуации в других европейских странах имеет неприятную тенденцию. В целом на улучшение обстановки в Европе уйдут долгие и долгие месяцы», — отметил Примула.

Замминистра отметил необходимость предотвратить развитие второй и третьей волны пандемии, чтобы в Чехию не пошли потоки людей из таких стран, как Италия, Франция, Испания и Германия, где большое число заболевших COVID-19.



«Надеюсь, что нам удастся удержать обстановку на уровне примерно 10 тысяч зараженных вирусом человек. Мы способны эффективно действовать (на уровне) до 15 тысяч заболевших», — сказал Примула.На утро воскресенья в Чехии зарегистрировано 1047 случаев заболевания коронавирусом. Смертельных случаев в стране пока не зафиксировано. Выздоровели шесть больных, один из них – шестилетний ребенок.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

Источник: РИА Новости