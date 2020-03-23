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Обвал рубля: Резко побежали покупать квартиры в Новосибирске

12:15 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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Максимальный всплеск покупательской активности из подорожания доллара зафиксирован в Новосибирске (67 %), Перми и Волгограде — 59 %.

Обвал рубля: Резко побежали покупать квартиры в Новосибирске
порядка пяти процентов продавцов в городах-миллионниках решили повременить

Высокая курсовая волатильность, продолжающаяся третью неделю, привела к увеличению покупательской активности на 42 процента. К такому выводу пришли аналитики «Циан», изучив поведение покупателей и продавцов в условиях снижения курса рубля.
Эксперты объясняют его тем, что при всяком падении национальной валюты, появляется стремление вложить деньги во что-то стабильное. И самой надежной валютой в такой ситуации как правило выступает недвижимость. По данным аналитиков, для сохранения средств россияне чаще выбирают готовое жилье: количество запросов на вторичном рынке увеличилось на 44 процента, на новостройки — на 35 процентов.
Екатеринбург по покупательской активности, по данным исследования, оказался в середине списка: здесь всплеск интереса отмечен на уровне 43 процентов. Но при этом больше интереса уральцы все-таки проявляют к первичному рынку, предпочитая новостройки.

Максимальный всплеск покупательской активности зафиксирован в Новосибирске (67 процентов), Перми и Волгограде — 59 процентов. Петербуржцы не торопятся покупать недвижимость, предпочитая хранить деньги в валюте. Здесь рост интереса на уровне 35 процентов.

Как следует из данных аналитиков, порядка пяти процентов продавцов в городах-миллионниках решили повременить и пока сняли квартиры с продажи. Как отмечают эксперты,в среднем падение составляло 2,4 процента. Рост объема предложения на вторичном рынке после снижения курса рубля произошел в единственном городе — Челябинске (+1,3 процента).
Преобладающее желание вкладывать средства в уже готовые квартиры, а не в новостройки, эксперты объясняют тем, что часть покупателей планирует получать пассивный доход от сдачи в аренду. Другие не хотят повторять печальный опыт тех, кто скупал недвижимость пять-шесть лет назад в период роста доллара. Тогда приобретенные в новостройках квартиры приходилось перепродавать с дисконтом, из-за того, что цены были изначально завышены. В отдельных проектах застройщики повышали стоимость до 10 процентов в течение недели на фоне общего ажиотажа.

Изучая поведение рынка в бальнейшем, аналитики отмечают, что при самом неблагополучном сценарии развития — в ситуации с карантином — количество сделок может показать отрицательную динамику. Многие компании уже перешли на удаленную работу, школы и вузы переходят на дистанционное обучение. Все эти серьезные проблемы ставят решение жилищного вопроса далеко не на первое место.

Источник: РГ

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От редакции

Вы побежали?

Аноним, 23 марта 2020 13:29
когда был кризис 1998, то все бежали скупать соль, сахар и макароны
В 2008 году скупали уже бытовую технику: стиралки, большие телевизоры и так далее
В 2014 году кинулись машины скупать
И вот 2020 - квартиры!

До чего страну Путин довел
Аноним, 23 марта 2020 14:08
Это статистика одних и тех же семей.

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