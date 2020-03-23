Геи стали причиной коронавируса, заявил глава УПЦ Филарет

По последним данным, в мире заразились свыше 300 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.

Филарет — глава украинской православной церкви

Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет заявил, что в распространении коронавируса виноваты однополые браки. Священнослужитель уверен, что нетрадиционные союзы стали причиной наказания людей пандемией.

«Я имею в виду прежде всего однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру», — заявил раскольник в интервью 4 каналу.

В социальных сетях слова главы УПЦ вызвали негодование со стороны пользователей. Они обвинили Филарета в безграмотности и распространении глупости.

В декабре 2019 года китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии, зафиксированной в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже стало известно, что возбудителем болезни является новый коронавирус, получивший название COVID-19. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.

Источник: РЕН ТВ