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Геи стали причиной коронавируса, заявил глава УПЦ Филарет

13:15 23.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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По последним данным, в мире заразились свыше 300 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.

Геи стали причиной коронавируса, заявил глава УПЦ Филарет
Филарет — глава украинской православной церкви

Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет заявил, что в распространении коронавируса виноваты однополые браки. Священнослужитель уверен, что нетрадиционные союзы стали причиной наказания людей пандемией.

«Я имею в виду прежде всего однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру», — заявил раскольник в интервью 4 каналу.

В социальных сетях слова главы УПЦ вызвали негодование со стороны пользователей. Они обвинили Филарета в безграмотности и распространении глупости.

В декабре 2019 года китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии, зафиксированной в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже стало известно, что возбудителем болезни является новый коронавирус, получивший название COVID-19. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

А вдруг все так?

Рома, 23 марта 2020 13:36
я почему то не сомневался
Аноним, 23 марта 2020 13:50
А рубль из-за чего обрушился? Из-за лесбиянок?

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