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Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России

21:20 23.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Уже к 1 июля 2020 года появятся требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие детей, признают нуждающимися в поддержке, а также станет известен список необходимых документов. Именно с этой даты можно будет смело обращаться в МФЦ, соцслужбу или портал Госуслуг.

Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России
На новое пособие могут рассчитывать дети в возрасте от 3 до 8 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России

Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и РоссииДетские пособия от 3 до 8 лет: по 6018,5 рублей получат на каждого ребенка семьи в Бердске, Новосибирске, ИскитимеЕщё 109 новостей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 марта.

Исходя из документа, выплаты будут поступать ежемесячно. Их могут получать семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом новый закон начнет работать задним числом — с 1 января 2020 года.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет будет назначаться отдельное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка. Стоит отметить, что при расчете пособия будет учитываться величина прожиточного минимума за второй квартал года‚ предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. То есть — второй квартал 2019 года. Показатель за II квартал 2019 года в расчете на душу населения установлен на уровне 11738 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 12486 рублей, на детей – 12037 рублей.

Пример расчета

Чтобы понять, сможет ли получать новое пособие семья в России, мы используем простой алгоритм. Итак, если семья состоит из работающих мамы и папы, а детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно двое, то доход семьи должен составлять — 46 952 рубля.

11 738*4 = 46 952 рубля.

Выплата в размере 6 018 рублей на каждого ребенка Новосибирской области будет поступать с 1 июля 2020 года. Владимир Путин приказал до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты, примерный перечень документов и сведений, необходимых для ее назначения, типовую форму заявления о назначении ежемесячной выплаты, предоставив гражданам возможность выбора способа обращения за ее назначением, в том числе через МФЦ, портал Госуслуг, либо региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается и то, что до этого срока будет создано правило предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов на осуществление ежемесячной выплаты.


Как изменится пособие в 2021 году

До 30 ноября 2020 года власти должны провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, по итогам которой примут меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения.

Иными словами, если благодаря пособию в размере 6 018 рублей на каждого ребенка в семье доходы все-таки не дотянут до прожиточного минимума, с начала 2021 года пособие увеличат до 100% прожиточного минимума на каждого ребенка. Теоретически, семьи Бердска с низкими доходами уже в 2021 году смогут получать от государства около 24 000 рублей. Но не все же не все.

Когда и куда писать заявление на пособие

Глава России рекомендовал высшим должностным лицам регионов при назначении ежемесячной выплаты не учитывать ее в составе доходов семьи, а также сохранить установленные законодательством субъектов Российской Федерации пособия, выплаты и иные меры социальной поддержки, назначенные в связи с рождением и воспитанием детей.

Уже к 1 июля 2020 года появятся требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие детей, признают нуждающимися в поддержке в виде новой ежемесячной выплаты, а также станет известен список необходимых для назначения ежемесячной выплаты документов, в том числе в электронном виде, от органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Именно с этой даты можно будет смело обращаться в МФЦ, соцслужбу или портал Госуслуг, чтобы оформить новое пособие.

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От редакции

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Аноним, 23 марта 2020 14:21
"Детское пособие в 6 018 руб. на ребенка с 3 до 8 лет получит семья с доходом на троих в 35 214 руб. в Бердске, Новосибирске и России"

А вот например в Искитиме, Барабинске и Гондурасе не получит..
Аноним, 23 марта 2020 14:28
НВР:
Нет, я средний класс и зарабатываю больше 17000 рублей в месяц!!!

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