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Чистый четверг 2020: Какого числа праздновать и нужно ли убираться в доме?

16:36 23.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После того, как православный очищал себя, очередь доходила до уборки в квартире. В пору подойдет выражение «заглянуть во все уголки». Православные, очищая комнаты от пыли и мусора, выгоняли негатив из своей жизни.

Чистый четверг 2020: Какого числа праздновать и нужно ли убираться в доме?
Внутренний слух каждого христианина должен быть настроен на восприятие Евангелие
Сюжет: Православные обряды
Чистый четверг 2020: Какого числа праздновать и нужно ли убираться в доме?

Чистый четверг 2020: Какого числа праздновать и нужно ли убираться в доме?Как носить нательный крест? Когда снимать? Убережет ли крест в автомобиле от ДТП?Ещё 47 новостей

Чистый четверг – религиозный праздник с п. Такое название день получил после того, как Иисус омыл ноги своим ученикам на последней вечере. Теперь многие века люди в этот день наводят порядок по всему дому. В этом году Чистый четверг пройдет 16 апреля.

Религиозные запреты и советы к Чистому четвергу
В простонародье количество обрядов и традиций к Чистому четвергу впечатляет. Многие века люди придумывали занятия, которые помогут очистить жилище от грешных и злых мыслей. Стоит признаться, обычаи людей не всегда совпадают с мнением церкви. The Russian Times разобрался, какие дела можно выполнять в Чистый четверг по рекомендациям церкви.

Можно ли отправиться на кладбище
Если человек старается узнать, посещать ли кладбище в Чистый четверг, то он намерен выполнить все предписания церкви. Исторически сложилось, что в этот день поминают вечернее таинство. Согласно церковным традициям, рекомендуется весь вечер четверга причащаться, а после – отправиться на чтение 12 Евангелие. Посещение кладбища лучше перенести на поминальные субботы.

Уборка – как главный аспект Чистого четверга
На протяжении Великого поста важнее всего очиститься духовно. Но и чистотой в доме не следует пренебрегать. В этот день православные должны суметь соблюсти баланс между чистотой физической и духовной. Участие в богослужениях, очищение собственных мыслей, мольбы об избавлении от грехов – вот чем важно заняться в Чистый четверг.

Внутренний слух каждого христианина должен быть настроен на восприятие Евангелие. Уборка в собственном жилище должна идти нога в ногу с духовным очищением. Важно расставить приоритеты в правильной последовательности.

Обряды и традиции православного общества
Известная каждому верующему традиция – это принятие душа или ванны. Но делать это стоит до восхода Солнца. Умывать лицо старайтесь из серебряной посуды. Если таковой нет – подойдет и обычная чайная ложка. Считается, что наши предки таким образом очищали тело и душу от грехов.

После того, как православный очищал себя, очередь доходила до уборки в квартире. В пору подойдет выражение «заглянуть во все уголки». Православные, очищая комнаты от пыли и мусора, выгоняли негатив из своей жизни.

Некоторые считают, что в Чистый четверг можно провести обряды на «приманивание» денег. Для этого требовалось пересчитать все деньги в доме трижды: с рассветом, в обед и после захода солнца.

Но самое любимое занятие у верующих – подготовка к выпечке куличей. Считается, что кулич принято печь в субботу, перед пасхальным воскресеньем. Но по церковным приданиям тесто под куличи ставили подходить еще в четверг утром. Важно, что от количества выпечки люди определяли, насколько успешным будет следующий год.

Но, помните, что утренние умывания, подготовка квартиры и выпечка куличей – это все второстепенное, и не имеет никакого смысла без духовного очищения.

Источник: therussiantimes.com

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