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1646 человек на карантине из-за коронавируса в Новосибирской области. Зараженных четверо

13:45 23.03.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

1646 человек на карантине из за коронавируса в Новосибирской области. Зараженных четверо
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
1646 человек на карантине из за коронавируса в Новосибирской области. Зараженных четверо

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На 11.00 23 марта в Новосибирской области четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев нет. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ. Из них у 4 диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.

В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

Источник:Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

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