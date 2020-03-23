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Ни одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из-за коронавируса

20:30 23.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Сотрудники ЗАГСа просят молодоженов приглашать меньше гостей в целях безопасности.

Ни одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из за коронавируса
Молодожены спешат в ЗАГС, не смотря на коронавирус

Случаи заражения коронавирусом в России растут. Власти Новосибирской области и Бердска рекомендуют, а то и вовсе запрещают городские массовые мероприятия. Однако молодожены не боятся смертельного вируса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, 23 марта, руководитель отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что пандемия никак не влияет на регистрацию брака.

— Мы просим сократить количество гостей в целях безопасности. А так работаем, — рассказала Лариса Крокус.

Стоит отметить, что и молодожены не отменяют торжество из-за нового вируса. По оценке сотрудников ЗАГСа, молодожены не приходят на собственную регистрацию брака из других соображений, нежели из-за боязни COVID-19.

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