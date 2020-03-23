Лунный календарь посева на 23-24 марта 2020 года: В это время поливать необходимо намного реже, растения выпивают меньше воды

На дату 23.03.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 06:46, а закат в 17:33.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 06:31 22.03.2020 по 06:46 23.03.2020
- 29 лунный день c 06:46 23.03.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 23 марта 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (+)
Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.
Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.
Благоприятно в рыбах:
- посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
- высадка рассады;
- посадка картофеля;
- посев цветочных растений;
- полив, рыхление.
Возможно:
- подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
- прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
- покос трав;
- заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
- комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
Не благоприятно в рыбах:
- обработка от вредителей и болезней;
- обрезка растений;
- заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
- выпечка теста.
29 лунный день (−)
23 марта 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.
Рекомендуется в 29 лунный день:
- обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
- опрыскивание растений от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 29 лунный день:
- посадка, прививка;
- рыхление, копание;
- работа с корнями растений.
На дату 24.03.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 24.03.2020 в 12:30)». Это 30 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 06:58, а закат в 18:44.
Хронология лунных дней
- 29 лунный день c 06:46 23.03.2020 по 06:58 24.03.2020
- 30 лунный день c 06:58 24.03.2020 по 12:30 24.03.2020
- 1 лунный день c 12:30 24.03.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 24 марта 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
30 лунный день (±)
24 марта 2020 года в 12:00 — 30 лунный день. это хороший день, но не стоит суетиться и предпринимать каких-либо активных действий. Лучше посмотреть на результаты своего труда и поблагодарить природу за оказанную щедрость.
Рекомендуется в 30 лунный день:
- обрезка деревьев и кустарников;
Не рекомендуется в 30 лунный день:
- посевные работы, рыхление;
- копать;
- работа с садовым инвентарем.
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Источник: mirkosmosa