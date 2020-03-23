Лунный календарь посева на 23-24 марта 2020 года: В это время поливать необходимо намного реже, растения выпивают меньше воды

Луна в знаке Овен. это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне: вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;

прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;

обработка от вредителей и болезней;

сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;

уборка на длительное хранение всех культур;

срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

сенокос и заготовка дров;

сбор лекарственных растений на сушку;

сушка, заготовка соков и вина, выпечка.

Возможно: посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;

обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;

сухая подкормка;

сбор плодов деревьев и кустов;

консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

В Овне возможны посев следующих культур: овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;

пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;

полевых: люцерна.