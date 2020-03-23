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Здоровье / Общество

Остановить диспансеризацию в связи с коронавирусом решило правительство РФ

16:40 23.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Остановить диспансеризацию в связи с коронавирусом решило правительство РФ
Диспансеризацию приостановили
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Остановить диспансеризацию в связи с коронавирусом решило правительство РФ

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Правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Источник: ТАСС

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