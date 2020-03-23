Остановить диспансеризацию в связи с коронавирусом решило правительство РФ

Диспансеризацию приостановили

Правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Источник: ТАСС