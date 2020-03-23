Собянин выдаст пенсионерам Москвы деньги. Поддержит в пандемию

Пожилых и хронически больных людей просят не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости.

Собянин пока решил не вводить войска в Москву

Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки,

Мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам.

По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва – самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы.

Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей главной задачей является защитить вас – москвичей старшего поколения.

Как это сделать? Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления.

Первое – ограничить контакты с другими людьми. Второе – медицинское наблюдение и своевременная помощь.

Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия – уехать на дачу.

Многие соблюдают эти рекомендации, и большое вам спасибо за это ответственное решение.

Но многие не соблюдают, и это – большой риск.

Поэтому, на мой взгляд, для вас, для вашего здоровья необходимо принять следующие решения.

1. 26 марта по 14 апреля 2020 г. москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.

Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.

Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

2. Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости.

Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой.

3. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

4. Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.

Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

5. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Отдельная просьба к более молодому поколению. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей.

Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет.

Хочу также проинформировать о двух решениях, касающихся семей с детьми.

В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами.

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса.

Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу.

Еще раз повторю. Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут «наградить» им своих родителей, бабушек и дедушек.

Транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок.

Друзья,

Борьба с распространением коронавирусной инфекции – наша общая борьба. Власть и горожане могут справиться только вместе. Только совместными усилиями. Хочу обратиться к москвичам с просьбой – проявите особое внимание к людям старшего поколения. Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. Иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми.

Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации они абсолютно необходимы.

Источник: мэрия Москвы