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Контроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска

14:18 23.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поставка продуктов в торговые точки проходит без перебоев. Антивирусные препараты в аптеках имеются в полном объеме.

Контроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Контроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска

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Поставка продуктов в розничную сеть осуществляется в штатном режиме согласно договорных отношений с поставщиками в Бердске. Об этом на совещании чиновников 23 марта сообщила вице-мэр по экономическому развитию Жанна Шурова.

— Ежедневно в режиме онлайн мы мониторим наличие продовольственных и непродовольственных товаров. Минпродторгу Новосибирской области в ежедневном режиме информацию подаем. Отдел промышленности и торговли каждый день на связи, обходим каждый день сетевые магазины и мониторим наличие продуктов питания. Также продолжаем мониторить количество медицинских масок и кожных антисептических средств в розничных аптеках. По наличию антивирусных препаратов реаферонов у нас сейчас еженедельный отчет — в розничных аптеках данные лекарственные средства есть в полном объеме. Сейчас поступила новая вводная — в целях сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции и обеспечения работы торговли и общественного питания мы направим меры, которые предлагают внедрить по работе с гражданами для их комфорта и безопасности. Поэтому по всем организациям общественного питания и организациям торговли данные меры будут направлены, — рассказала Жанна Шурова.

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