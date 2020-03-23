Контроль за продуктами на фоне коронавируса: ежедневно проверяют полки в магазинах чиновники Бердска

Несколько дней в Бердске царил ажиотаж — жители скупали гречку и консервы

Поставка продуктов в розничную сеть осуществляется в штатном режиме согласно договорных отношений с поставщиками в Бердске. Об этом на совещании чиновников 23 марта сообщила вице-мэр по экономическому развитию Жанна Шурова.

— Ежедневно в режиме онлайн мы мониторим наличие продовольственных и непродовольственных товаров. Минпродторгу Новосибирской области в ежедневном режиме информацию подаем. Отдел промышленности и торговли каждый день на связи, обходим каждый день сетевые магазины и мониторим наличие продуктов питания. Также продолжаем мониторить количество медицинских масок и кожных антисептических средств в розничных аптеках. По наличию антивирусных препаратов реаферонов у нас сейчас еженедельный отчет — в розничных аптеках данные лекарственные средства есть в полном объеме. Сейчас поступила новая вводная — в целях сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции и обеспечения работы торговли и общественного питания мы направим меры, которые предлагают внедрить по работе с гражданами для их комфорта и безопасности. Поэтому по всем организациям общественного питания и организациям торговли данные меры будут направлены, — рассказала Жанна Шурова.