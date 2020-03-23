Кресло начальника управления градостроительства мэрии Бердска занял Дмитрий Есиков

С 10 марта он трудился в горадминистрации в качестве замначальника управления земельных отношений. Дмитрий Есиков уже год находился на примете кадровой службы мэрии.

Дмитрий Есиков вступил в должность в 2 марте

Нового начальника управления градостроительства мэрии Бердска представили на совещании чиновников сегодня, 23 марта. Им стал Дмитрий Есиков, которого две недели назад, 10 марта, представили в мэрии как заместителя начальника земельных отношений мэрии Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Есиков Дмитрий Сергеевич имеет техническое образование, соответствующий опыт работы. Дмитрий Есиков уже год находился на примете кадровой службы мэрии. В 1996 году Дмитрий Сергеевич окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 2006 года проживает в Бердске. Работал на технических должностях, в том числе и инженера-строителя в областных бюджетных организациях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководитель управления градостроительства Федор Каравайцев уволился из горадминистрации 21 февраля. В след за ним уволилась и начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева. Они вступила в команду главы Новосибирского района Андрея Михайлова. Именно там экс-чиновники Бердска трудятся с марта 2020 года. В команду бывшего и.о. мэра Бердска Андрея Михайлова перешли из бердской мэрии вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.