Сохранение ключевой ставки ЦБ в 6% поддержит спрос на жилье в России

Повышение ключевой ставки Банком России автоматически привело бы к увеличению ипотечных ставок, что, безусловно, негативно отразилось бы на рынке жилой недвижимости, где сейчас спрос на 50-60% формируется покупателями, привлекающими кредит.

Текущему кризису предшествовали шесть лет снижения реальных доходов населения

Управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что в последние два года цены на жилье выросли примерно на 15-20%, поэтому увеличение ставок — крайне нежелательный сценарий.

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне поддержит спрос на жилье в России, такое мнение высказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

«Повышение ключевой ставки Банком России автоматически привело бы к увеличению ипотечных ставок, что, безусловно, негативно отразилось бы на рынке жилой недвижимости, где сейчас спрос на 50-60% формируется покупателями, привлекающими кредит. Сегодняшнее решение Центробанка поддержит рынок жилья в России», — сказала Литинецкая.

По ее словам, текущему кризису предшествовали шесть лет снижения реальных доходов населения, при этом в последние два года цены на жилье выросли примерно на 15-20%. «Так что сейчас увеличение ставок — крайне нежелательный сценарий, это негативно бы отразилось на спросе», — подчеркнула Литинецкая.

В свою очередь генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин сказал ТАСС, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне может стать фактором, сдерживающим рост цен на жилье в России. Эксперт напомнил, что в условиях перехода на счета эскроу (после 1 июля) застройщики пользуются банковскими кредитами вместо «бесплатных» средств дольщиков, при этом средняя ставка выдачи проектного финансирования к настоящему моменту составляет порядка 8-10% годовых. «Увеличение доли предложения, реализуемого по эскроу-счетам, уже отразилось на ценовой динамике: в феврале стоимость «квадрата» в массовом сегменте на столичном рынке выросла на 1,7%», — сказал эксперт.

Двойной удар

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко отметил в разговоре с ТАСС, что сохранение ключевой ставки на уровне 6% можно оценить как «нейтральное действие в условиях, когда рынок жилья, как и в целом экономика страны, столкнулись с двойным ударом — с одной стороны, обвал национальной валюты, с другой — эпидемиологическая ситуация. «Первое снижает реальную покупательскую способность людей, а также их возможности к накоплению, что действительно важно конкретно для жилищного рынка. Второе сдерживает уже существующий спрос», — сказал он.

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, такое решение Центробанка на фоне государственной политики, направленной на поддержку бизнеса, а также обеспечение доступности жилья и эффективного развития строительной отрасли в кризисной ситуации, принято впервые. В России традиционно повышали ключевую ставку — это отрицательно сказывалось на рынке недвижимости и доступности ипотеки и жилья, отмечает эксперт. «Сейчас необходимо дождаться решения ведущих банков о ставках по ипотеке. Если они сохранятся на прежнем уровне, то в марте — апреле можно ожидать большого объема сделок на рынке недвижимости, поскольку на фоне нестабильной ситуации россияне продолжат инвестировать в наиболее крепкую «валюту» — недвижимость. Плюс сохранится тренд на рефинансирование действующих ипотечных займов. А это положительно скажется на снижение долговой нагрузки», — сказал Хусаинов ТАСС.

О ставках

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%. В ЦБ также отмечали, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года.

Источник: ТАСС