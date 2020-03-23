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Повисшая арматура с крыши пятиэтажки в центре грозит рухнуть на головы жителям Бердска

16:45 23.03.2020, Галина Панчева Фото: читательницы
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Порывы ветра раскачивали металлическую конструкцию, повисшую до второго этажа, два дня, пока УК «Альтернатива» ее не демонтировала.

Повисшая арматура с крыши пятиэтажки в центре грозит рухнуть на головы жителям Бердска
Жители дома боялись, что металлическая конструкция разрушит балконы

Сорвало порывистым ветром арматуру с крыши дома №52 по ул. Вокзальной 21 марта в Бердске. Железная конструкция повисла с крыши пятиэтажки до второго этажа.

— Висит почти над аркой, где ходят люди. Не дай Бог, упадет кому-нибудь на голову. Ветер усиливается и раскачивает арматуру. Звонила в УК «Альтернатива», там сказали, если бригада соберется, то тогда все сделают. Боимся, что наш балкон может задеть при порыве ветра, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 марта жительница дома №52 по ул. Вокзальной.

Утром 23 марта на совещании чиновников дежурившая по городу 22 марта сообщила, что металлическую конструкцию демонтировали. Остается проблемой свисание с крыши снега, но в течение рабочего дня УК «Альтернатива» устранит и эту проблему.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у специалистов отдела энергетики и ЖКХ, когда последний раз дом №52 по ул. Вокзальной входил в плановый обход, и посоветовал разобраться с данной проблемой, выяснить оперативность работы УК.

Повисшая арматура с крыши пятиэтажки в центре грозит рухнуть на головы жителям Бердска

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От редакции

Ваша УК быстро реагирует на жалобы?

Аноним, 23 марта 2020 17:01
Сегодня видела вытаявшую из земли арматурину и железки - влоль Кольцова, то что от Астора. Не благодарите))

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