Повисшая арматура с крыши пятиэтажки в центре грозит рухнуть на головы жителям Бердска

Порывы ветра раскачивали металлическую конструкцию, повисшую до второго этажа, два дня, пока УК «Альтернатива» ее не демонтировала.

Жители дома боялись, что металлическая конструкция разрушит балконы

Сорвало порывистым ветром арматуру с крыши дома №52 по ул. Вокзальной 21 марта в Бердске. Железная конструкция повисла с крыши пятиэтажки до второго этажа.

— Висит почти над аркой, где ходят люди. Не дай Бог, упадет кому-нибудь на голову. Ветер усиливается и раскачивает арматуру. Звонила в УК «Альтернатива», там сказали, если бригада соберется, то тогда все сделают. Боимся, что наш балкон может задеть при порыве ветра, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 марта жительница дома №52 по ул. Вокзальной.

Утром 23 марта на совещании чиновников дежурившая по городу 22 марта сообщила, что металлическую конструкцию демонтировали. Остается проблемой свисание с крыши снега, но в течение рабочего дня УК «Альтернатива» устранит и эту проблему.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у специалистов отдела энергетики и ЖКХ, когда последний раз дом №52 по ул. Вокзальной входил в плановый обход, и посоветовал разобраться с данной проблемой, выяснить оперативность работы УК.