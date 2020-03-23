Гинеколог из Бердска: признаки менопаузы — приливы, скачки давления, прибавка веса

Климакс — физиологический процесс, связанный с постепенным угасанием репродуктивной функции

О наиболее распространенных проявлениях менопаузы рассказала бердский врач акушер-гинеколог Мария Куликова.

Климакс или менопауза- физиологический процесс, связанный с постепенным угасанием репродуктивной функции. Меняется работа эндокринной системы, что отражается на функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.

— Главное, на что жалуется женщина на приеме, это нерегулярные менструации. Они приходят с частотой один раз в три месяца, у некоторых запаздывают на шесть месяцев. Чаще это случается в возрасте после 45 лет. Как правило, в 55 лет месячные прекращаются совсем и это говорит о менопаузе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Мария Куликова.



Женщины замечают у себя приливы. Приступы жара в области лица, шеи, грудной клетки могут проявляться как днем, так и ночью, спонтанно. Вне зависимости от температуры на улице или в помещении пациентки ощущают жар, который может сопровождаться головокружением. В этот момент лучше сесть, успокоиться, глубоко подышать.Нервная система в этот период очень лабильна. Малейший пустяк может вывести женщину из равновесия. Возникает чувство обиды, тревожность, сложно сконцентрироваться. Она начинает себя винить за прошлые поступки, а недовольство окружающих наводит тоску. Близкие должны с пониманием и заботой относится к жене и матери в таком состоянии.По словам специалиста, бессонница — одно из частых проявлений при менопаузе. Некоторые не могут заснуть, долго ворочаясь в постели, другие, быстро заснув вечером, рано просыпаются. Утром — разбитость, головная боль, нежелание ничего делать, раздражительность. Не торопитесь пить горстями снотворное. Обратитесь к специалисту. Отрегулируйте образ жизни. Не наедайтесь плотно перед сном. Гуляйте на свежем воздухе каждый день. Ложитесь спать в идеале за два часа до полуночи. Не увлекайтесь вечером занятиями в спортзале и не затевайте генеральную уборку на ночь глядя. Перед сном почитайте позитивную книгу, послушайте медленную музыку.

Набор веса — еще один из признаков менопаузы

Недостаток эстрогенов влияет на работу мочеполовой сферы. Женщины могут испытывать дискомфорт и сухость во влагалище. Из-за снижения тонуса мышц тазового дна мочеиспускание становится более частым, наблюдается недержание мочи. Врач поможет подобрать терапию, для восстановления тока крови в органах таза и укрепления мышечного тонуса.



Скачки давления. С возрастом кровь становится гуще и не так хорошо циркулирует в сосудах. Боль в затылке, шум в ушах и голове, слабость и быстрая утомляемость говорят о гипертензии, которую не нужно запускать. Нужно контролировать давление с помощью тонометра и выполнять назначение доктора.Набор веса — еще один из признаков менопаузы. С возрастом у любого человека замедляется обмен веществ, а принимать пищу люди привыкли в тех же количествах. Не нужно переходить на хлеб и воду, но пересмотреть свой рацион самое время. Уменьшите употребление сладкого и фастфуда, особенно в вечернее время. Не злоупотребляйте жирной пищей, копченостями и колбасами. Ешьте на ужин отварную куриную грудку или запеченную в фольге рыбу.— Алкоголь разжигает аппетит, и вы не заметите, как после бокала вина или кружки пива съели в два раза больше обычного. К тому же спиртные напитки — очень калорийны, поэтому оставьте их на праздники. Лишние килограммы могут быть звоночком нарушения эндокринной системы, поэтому для выяснения причин обратитесь к эндокринологу, — считает гинеколог.Лечение доктор назначает индивидуально. При том, что признаки у женщин похожи, степень выраженности и причины различны. Доктор учитывает возраст, длительность климакса и назначает терапию.