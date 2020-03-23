Брак Пугачевой и Галкина: Как долго еще они будут вместе, рассказала потомственная ведунья Василиса Онищенко

Супруга Алла Борисовна выбрала себе очень грамотно. Любой другой мог от нее сбежать давным-давно, с ее-то характером, который достался вследствие тяжелого прошлого. Она сильная, волевая, жесткая, принципиальная. В отношениях Алла Борисовна — беспрекословный лидер.

По словам ведуньи, судьба у Аллы Пугачевой сильная, но нелегкая для нее самой

Такого никто не ждал. Но стало известно, почему Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. Все не так просто, как нам пытались это показать. Была ли любовь? Потомственная гадалка раскрыла карты.

Редакция обратилась к потомственной ведунье и гадалке Василисе Онищенко, которая уже не раз удивляла своими точными предсказаниями. Мы попросили предсказательницу посмотреть на судьбу Примадонны и рассказать нам о здоровье, отношениях и будущем Аллы Пугачевой.

И вот что нам рассказала гадалка Василиса.



«У Аллы Борисовны очень сильная карма. Можно сказать, что она еще с прошлой жизни тянет за собой обязательства, которые не выполнила. Это довлеет над ней с самого ее рождения. И до сих пор Примадонна так и не развязала кармический узел», — говорит Василиса.По словам ведуньи, судьба у Аллы Пугачевой сильная, но нелегкая для нее самой. А волевой характер Борисовны — это наследственность того, кем она была в кармическом прошлом.

«Смотрю на отношения с Галкиным, — продолжает Василиса. — Они очень закономерны. Вижу, что любви на момент начала отношений у них не было. Была договоренность. Причем, взаимовыгодная. Но через несколько лет все изменилось, и в паре появилась любовь, привязанность, доверие. Супруга Алла Борисовна выбрала себе очень грамотно. Любой другой мог от нее сбежать давным-давно, с ее-то характером, который достался вследствие тяжелого прошлого. Она сильная, волевая, жесткая, принципиальная. В отношениях Алла Борисовна — беспрекословный лидер. Эта женщина всегда доказывала, что может, умеет и будет управлять. Властная. Любой ее муж не выдержит таких пыток. Но вот Максим идеально подходит на роль супруга. Их союз — это лучшее, что могла предложить судьба. Он может следовать за ней и подставить плечо, когда нужно, при этом не мешает ей руководить, не теряет своего достоинства. Я бы сказала, что они нашли друг друга, как инь и янь. Брак кармический, поэтому продлится до конца жизни».

Гадалка Василиса также подчеркнула, что, несмотря на трудности, которые постоянно возникают в жизни Аллы Пугачевой, все же она проживет долгую жизнь, в ближайшие несколько лет критических проблем со здоровьем не будет, а популярность и нахождение на публике все еще остаются в раскладе Примадонны.

Источник: astro.clutch.ua