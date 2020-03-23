Отследят по сотовой связи контактирующих с больными коронавирусом в России

Новый пакет мер по поддержке экономики опубликовали в Правительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах в рамках борьбы с коронавирусом. Общее количество заболевших за сутки выросло на 71, общее количество заболевших достигло 438. По словам премьер-министра, в нашей стране «ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах».

Объявлено о следующих мерах:

Росздравнадзор с 24 марта будет ежедневно предоставлять актуальную информацию о готовности больниц к эпидемии коронавируса;



правительство выделит из своего резервного фонда 10 млрд руб. на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты;правительство будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом и его профилактики. За последние три дня правительство направило на поддержку фармацевтической промышленности более 23 млрд руб.;регионам до 25 марта будет предоставлена отсрочка по выплате или реструктуризации кредитов;граждане должны получить возможность получать социальные услуги дистанционно, это касается выплаты пособий;Минтруду и Минюсту поручено представить предложения о том, как не допустить необоснованных увольнений на фоне коронавируса;будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она будет работать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека;будет обеспечен бесплатный доступ к «полезным цифровым сервисам». Информация о них будет собрана на едином интернет-ресурсе «Все.онлайн».

Источник:Коммерсант