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Отследят по сотовой связи контактирующих с больными коронавирусом в России

17:00 23.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Регионам страны отсрочат выплаты кредитов.

Отследят по сотовой связи контактирующих с больными коронавирусом в России
Новый пакет мер по поддержке экономики опубликовали в Правительстве

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах в рамках борьбы с коронавирусом. Общее количество заболевших за сутки выросло на 71, общее количество заболевших достигло 438. По словам премьер-министра, в нашей стране «ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах».

Объявлено о следующих мерах:

Росздравнадзор с 24 марта будет ежедневно предоставлять актуальную информацию о готовности больниц к эпидемии коронавируса;

правительство выделит из своего резервного фонда 10 млрд руб. на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты;
правительство будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом и его профилактики. За последние три дня правительство направило на поддержку фармацевтической промышленности более 23 млрд руб.;
регионам до 25 марта будет предоставлена отсрочка по выплате или реструктуризации кредитов;
граждане должны получить возможность получать социальные услуги дистанционно, это касается выплаты пособий;
Минтруду и Минюсту поручено представить предложения о том, как не допустить необоснованных увольнений на фоне коронавируса;
будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она будет работать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека;
будет обеспечен бесплатный доступ к «полезным цифровым сервисам». Информация о них будет собрана на едином интернет-ресурсе «Все.онлайн».

Источник:Коммерсант

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От редакции

Большой брат следит?

Аноним, 23 марта 2020 17:38
Что за бред про геолокацию? Там точность около 15 метров. А 3 метра - уже безопасное расстояние.

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