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5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

16:46 23.03.2020 Фото: astro.clutch.ua
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Всем привычный «тещин язык» не является лекарственным растением. Но эти комнатные цветы — лидеры по увлажнению воздуха. Они также выделяют много кислорода, особенно, ночью, и поглощают токсины.

Комнатные цветы могут сыграть важную роль в выздоровлении при болезнях верхних дыхательных путей. Некоторые растения способны облегчить кашель и затрудненное дыхание.
Медики подчеркивают, что при болезнях верхних дыхательных путей одними из важных условий выздоровления являются: влажный и прохладный воздух, доступ кислорода. Увлаженный воздух способствует увеличению секреции в бронхах, что позволит легким лучше очищаться от патогенных микроорганизмов.

Например, доктор Комаровский при вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей в первую очередь советует увлажнить воздух в помещении, открыть форточки, чтобы поступал кислород, а воздух был прохладным. Также нужно много пить, не заставлять себя есть, придерживаться постельного режима.

Увлажнить и обеззаразить воздух помогут комнатные цветы. Некоторые растения прекрасно удерживают влагу, которая постепенно испаряется и увлажняет воздух. Также они способны выделять много кислорода, особенно, ночью, когда это чрезвычайно важно для организма. Также есть комнатные цветы, которые способны дезинфицировать помещение, выделяя в воздух фитонциды — биологически активные вещества и эфирные масла с антибактериальными и противовирусными свойствами.

Эти 5 комнатных растений считаются лучшими при болезнях верхних дыхательных путей.

№1 Сансевиерия

5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

Сансевиерия

Всем привычный «тещин язык» не является лекарственным растением. Но эти комнатные цветы — лидеры по увлажнению воздуха. Они также выделяют много кислорода, особенно, ночью, и поглощают токсины.

№2 Хлорофитум

5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

Хлорофитум

Эти комнатные цветы называют легкими квартиры. Растение выделяет чрезвычайно большое количество кислорода. Когда у человека кашель и затрудненное дыхание, потребность в кислороде возрастает. Поэтому хлорофитум поможет избежать кислородного голодания.

№3 Можжевельник

5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

Можжевельник

Хвойные растения обладают очень мощными антисептическими свойствами. Можжевельник или комнатный кипарис будут увлажнять воздух, очищать его, делать свежим, что увеличит секрецию в бронхах. Также эти комнатные цветы выделяют сильные фитонциды, которые уничтожают вирусы и бактерии.

№4 Эвкалипт

5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

Эвкалипт

Эвкалипт — растение, которое повсеместно используют в медицине для лечения болезней легких и бронхов. Облегчает кашель и дыхание, обеззараживает, дезинфицирует, увлажняет воздух.

№5 Мирт

5 комнатных растений для облегчения заболеваний при болезнях верхних дыхательных путей

Мирт

Мирт обладает высокой фитонцидной активностью. Обеззараживает помещение в 50 квадратных метров. Убивает вирусы и бактерии, более того, даже повышает иммунитет и опорные силы организма. Заменить мирт можно комнатным лавровым деревом. Это растение обладает схожими свойствами.

Комнатные цветы не являются лечением заболеваний! При правильном лечении, назначенном врачем, они помогут облегчить состояние. При возникновении симптомов болезни нужно обратиться за консультацией к врачу.

Источник: astro.clutch.ua

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