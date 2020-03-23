С 4 ногами и 3 руками родилась девочка в Индии

Оказалось, что два плода соединились. У девочки четыре ноги и три руки, дополнительные конечности располагаются на животе и груди новорожденной.

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились

В штате Раджастан 24-летняя беременная женщина, по мнению медиков, должна была родить тройню. При осмотре врача-гинеколога оказалось, что за всю беременность будущая мама ни разу не сделала УЗИ, поэтому она даже не догадывалась об имеющихся проблемах со здоровьем малышей.

Первым на свет появился мальчик. Полностью здоровый малыш. А вот у второго ребенка врачи диагностировали патологию. Оказалось, что два плода соединились. У девочки четыре ноги и три руки, дополнительные конечности располагаются на животе и груди новорожденной.

Врач государственной индийской больницы Рохитеш Мина рассказал: «У девочки после рождения была небольшая проблема с дыханием. Мы подключили ее к кислороду и стабилизировали жизненно важные органы».

Также он сообщил, что когда удалят лишние конечности, девочка сможет жить обычной жизнью.

Источник: clutch.ua