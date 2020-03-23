«Людей стало меньше»: В масках из-за коронавируса в обычном режиме работает с пенсионерами ПФР Бердска

ПФР Бердска продолжает работу

Отделение ПФР Бердска продолжает работу в прежнем режиме не смотря на коронавируную инфекцию. Однако из-за COVID-19 введен масочный режим, помещение каждый час обрабатывается специальным раствором, работают лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха. О работе отделения ПФР Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказала его руководитель Елена Чуль сегодня, 23 марта:

— Пока мы работаем в прежнем режиме. Все меры по дезинфекции мы выполняем, но работу не прекращаем. Новых пенсионеров, с которыми была проведена заблаговременная работа, консультируем по телефону, рассказываем, как получить информацию через личный кабинет. Людей, конечно, стало меньше.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших, — сказал Мишустин утром, 23 марта, на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что во всем мире ситуация остается сложной. Количество заболевших людей в мире на утро 22 марта достигло 376 тысяч. Он добавил, что за последние два дня число заболевших увеличилось на 50 тысяч человек.