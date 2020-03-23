Взорвать две бомбы хотели бандиты в Кабардино-Балкарии

Терактов стало меньше

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что информация о подготовке теракта поступила в понедельник утром. Правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии», — заявили в НАК.

При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ.

В результате операции никто из гражданских или сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Источник: РИА Новости