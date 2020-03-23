Рассаживают зрителей через 2 места и дезинфицируют подлокотники из-за коронавируса в кинотеатре «Орион» Бердска

Кинотеатр не закрыли, но ввели особый режим. Сотрудники «Ориона» с пониманием относятся к тому, что бердчане избегают мест с массовым скоплением людей. Проводят «индивидуальные сеансы». Вся индустрия кино терпит убытки.

Кинотеатр «Орион» в Бердске входит к сеть «Мир Кино»

Единственный в Бердске кинотеатр «Орион», входящий в компанию «Мир Кино», в связи с пандемией коронавируса с 23 марта перешел на особый режим работы. Кинотеатр не закрывается (о закрытии Минкульт РФ не уведомлял, только дал рекомендации), но вводит некоторые ограничения.

-В связи с распространением в обществе тревоги по поводу эпидемии короновируса, а также в связи с выявлением носителей заболевания в Новосибирской области, сеть кинотеатров «Мир Кино» осуществляет меры профилактики заболеваний в кинотеатрах, — говорится в официальном сообщении компании.

Продажа входных билетов в кинозалы осуществляется с рассадкой через два свободных посадочных места. Кондиционирование в кинотеатрах осуществляется без циркуляции воздуха в помещениях. Обеспечены меры по дополнительной влажной уборки в помещениях кинотеатров — дезинфекция дверных ручек, пола, подлокотников, столешниц барных стоек, панелей кассовых комнат, мест общего пользования.

Бердский «Орион» днем в понедельники получил такой приказ, который обязателен для исполнения, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» администратор кинотеатра Аксана Ягупова. Кроме того, на сайте «Ориона» есть предупреждение для зрителей о том, что начало сеанса может быть перенесено, поэтому лучше узнавать об изменениях заранее.

— Если будет большой зал и большая посадка, то уборка займет больше времени — могут не успеть к началу следующего сеанса, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Аксана.

По ее словам, они будут выполнять все предписания внутреннего приказа. И если окажется, что желающих попасть на сеанс будет больше предусмотренных новой рассадкой, продажу билетов ограничат. Хотя число посетителей в последнюю неделю существенно снизилось, заявила администратор.

— Сейчас зрителей гораздо меньше. Приходят люди в масках, порой спрашивают, почему остальные без масок. В связи с коронавирусам многие остаются дома согласно официальным рекомендациям. Школы закрыли, массовые мероприятия отменяют. Люди проявляют сознательность и правильно избегают мест с массовым скоплением людей. Бабушки пешком ходят, чтобы лишний раз в общественный транспорт не заходить. И у нас порой проходят индивидуальные сеансы, — прокомментировала Аксана Ягупова.

Например, 23 марта на 9-часовой сеанс пришли два зрителя. И им показали кино. Как акцентировала администратор «Ориона», фильм начнется даже для одного посетителя. Сотрудники кинотеатра выходят на работу в любом случае.

Киноиндустрия в убытках

Мировая киноиндустрия в целом из-за коронавируса терпит колоссальные убытки. Кинотеатры закрываются во многих странах, премьеры переносят, съемки отменяют.

Variety сообщает, что 16 марта в городском округе Урумчи после затяжного карантина заработал первый кинотеатр под названием «Золотая пальма». Однако несмотря на 22 сеанса в расписании, в него никто не пришел. Для привлечения зрителей владельцы кинотеатра даже устроили акцию, предполагающую бесплатный просмотр кино родителям с детьми, но даже это не привлекло внимание китайцев, которые всё ещё не рискуют выходить из дома.

Представитель кинотеатра сообщил, что он продолжит работать в тестовом режиме. В «Золотой пальме» действует строгий распорядок, а на работу выходят лишь три сотрудника, тщательно дезинфицирующие помещение, а всем посетителям измеряют температуру.

Крупные американские сети кинотеатров AMC и Regal Cinemas объявили о закрытии после того, как Disney сообщила об отмене премьеры «Чёрной вдовы». Картина должна была выйти в мировой прокат 1 мая, а в России 30 апреля. Вместе с этим студия перенесла прокат фильмов «Женщина в окне» и «История Дэвида Копперфилда». Новые даты выхода в свет пока не анонсированы.

Несмотря на то, что многие кинотеатры в США продолжают работать, жители страны решили последовать рекомендациям и остаться дома. Прошедший уик-энд стал самым провальным в истории американского проката за последние две декады. Даже после событий 11 сентября падение сборов не было таким критичным. Всего сборы кинотеатров на уик-энд составили катастрофически низкие 50,3 млн долларов.

Издание The Hollywood Reporter подсчитало, каков может быть размер потерь для кинобизнеса из-за пандемии коронавируса. Индустрия уже понесла убытки в 7 млрд долларов из-за массового закрытия кинотеатров в мире, заморозки съемок и отмены выпуска крупных релизов. Если ситуация не улучшится, к маю убытки студий могут составить уже 17 млрд, а по итогу эта сумма может достичь минимум 20 млрд долларов.