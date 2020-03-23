Не закрыл двери РКЦ: платежи за ЖКХ принимают в масках и перчатках из-за COVID-19 в Бердске

Пока что все кассы работают в прежнем режиме — пандемия коронавируса никак не повлияла на работу РКЦ. Однако, директор центра в поиске масок, они сегодня нарасхват.

В РКЦ ходят в основном пожилые бердчане

Директор расчетно-кассового центра Бердска Рамиз Масимов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что все кассы работают в прежнем режиме. Пока что пандемия коронавируса никак не повлияла на работу РКЦ.

— Работаем пока в прежнем режиме, ничего не менялось. Соблюдаем все меры предосторожности, закупаем маски, перчатки. Пока мы не можем говорить о будущем. Но в любом случае проинформируем об изменении в графике работы касс из-за коронавируса. Правда, есть проблема с масками. Вернее, их нет. Нашли 50 штук — работаем, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Рамиз Масимов сегодня, 23 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», УК «Лига» Бердска приостановила работу с населением с 23 марта из-за коронавируса.