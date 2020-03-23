Оплатит лечение за вырванный собакой кусок мяса из ноги беременной жительница Бердска. Она обвиняет мужа пострадавшей в вымогательстве

Хозяева укусившей беременную на 8 месяце собаки обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы высказать свою позицию в этом конфликте. Они утверждают, что мужу женщины нужны только деньги, и что он обещал спалить дом. У парня другое мнение.

Собака прокусила ногу беременной девушке в Бердске

Хозяева пса подают заявление в полицию за вымогательство и угрозу жизни на мужа укушенной собакой беременной девушки из Бердска. Напомним, собака вырвала кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце. ЧП произошло рядом с остановкой «Спартак» на ул Красная Сибирь. Супруг девушки Николай Аникеев обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы предупредить всех жителей города. Они шли на автобус днем 19 марта, как случайно оказались жертвами большого пса. С ними был их маленький сын 6 лет — он очень напугался.

Что говорят хозяева пса

Сегодня, 23 марта, хозяева собаки муж и жена Кривобоковы обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы высказать свою позицию в этом конфликте. Они рассказали, что парень угрожал им спалить дом. Супруги прислали скрин-шоты переписки в социальной сети ВКонтакте, где виден диалог с Аникеевым.

— Мы полностью признаем свою вину. Но собака не выскочила, она просунула голову в сломанную створку ворот. Мы предложили сразу медицинскую помощь, но парень отказался. Я отвезла их в поликлинику. Дала 1000 рублей на такси и сказала, что готова оплатить все их расходы, когда они предоставят чеки, — рассказал Татьяна Кривобокова 23 марта.

По словам Татьяны ворота у них не сломанные. Их просто накренило от ветра, и выпала одна доска. Они их выровняли, поставили на место и теперь все щели закрыты.

— Когда это все случилось, девушка стояла с потеками крови, мальчик кричал, а парень почему-то отказывался от медицинской помощи. У нас в семье два медика. Также он отказался и вызвать «скорую помощь». У него один был вопрос — что вы мне можете предположить? — отметил муж Татьяны Павел Кривобоков «Курьер. Среда. Бердск».

По его мнению, мужчине нужны только деньги. По словам супругов, парень продолжал угрожать и вымогать деньги в переписке ВКонтакте. В своих сообщениях Николай Аникеев пишет, что это была не угроза, а предупреждение.

— Я готова все оплатить, все сделать по закону. Пусть предоставят чеки. Но такое поведение, когда нам угрожают, это тоже не нормально, — возмущена Татьяна.

По мнению Татьяны девушка с парнем преувеличили ситуацию, собака даже не порвала ткань штанов. А разрезанная кожа на ноге на фото — это медицинские манипуляции, которые нужны для того, чтобы промыть рану.

Мнение пострадавших

Муж девушки Николай Аникеев сказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 23 марта, что никаких денег не вымогал, а старался найти компромисс в конфликте в переписке в соцсетях.

— Я в сердцах сказал, что спалю сарайку, куда закрыли собаку, а не дом, — подчеркнул Николай.

Его главная цель, чтобы хозяева пса оградили от собак прохожих. По его словам, они не первые пострадали от них. У него есть знакомые, которых также укусил пес этих хозяев.

— Мы не первые, кого укусила собака. Пусть хозяева пса решат этот вопрос, люди должны быть в безопасности проходя к остановке, — отметил парень.

Супруга Николая сейчас чувствует себя лучше. С ребенком все в порядке. Только сильно напугался старший сын — кричит по ночам. Парень считает, что в этой ситуации должна разобраться полиция. Они написали заявление 19 марта. Пока никто из сотрудников МВД с ними не связывался.

Что будет дальше?

Напомним также, что в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили тот факт, что девушка после укуса собакой обратилась с заявлением. Теперь в полицию планирует обратиться хозяин пса Павел Кривобоков для того, чтобы избежать угроз и последствий поведения мужа девушки.

— Я написал уже заявление на угрозу жизни и вымогательство. На данях отнесу в полицию, — отметил Павел 23 марта.

Как будут развиваться дальше события — читайте продолжение в ближайшее время.