Розыск: убил ударом ножа в грудь мужчину и скрылся налётчик в Бердске

Все произошло в ночь на 22 марта прямо на улице Ленина, возбуждено уголовное дело.

Убил ножом, ведется розыск

В ночь на 22 марта в г. Бердске у дома по адресу ул. Ленина, 13А, неустановленный нанес мужчине ножевое ранение в грудную клетку, от которого он скончался на месте. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

По подозрению в совершении преступления отделом МВД России по городу Бердску разыскивается мужчина в возрасте около 35-40 лет, ростом около 185 см., плотного телосложения, европейской внешности. Был одет: вязаная шапка чёрного цвета, куртка тёмно-синего цвета с вставками под рукавами синего цвета, на рукавах светоотражающие полосы на уровне локтя, спортивные штаны тёмного цвета, кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, а также об обстоятельствах совершенного преступления, просьба сообщить в отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 232-41-23, 8 951 393 44 47.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области