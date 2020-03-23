Шайка полицейских-мошенников похитила 27 млн рублей из денежного довольствия сотрудникам МВД в Курганской области

По обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения задержаны пять человек. Момент задержания одного из них попал на видео. Подозреваемые присваивали деньги, по версии следствия, с 2012 года. Они отстранены от службы, им грозит увольнение.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против полицейских

В Курганской области пресечена деятельность преступной группы, состоящей из действующих сотрудников полиции, обвиняемых в крупном хищении бюджетных денежных средств. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Курганской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), задержаны заместитель начальника УМВД России по Курганской области, начальник МО МВД России «Шадринский» УМВД России по Курганской области, главный бухгалтер указанного отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера.

По данным следствия, с 2012 по февраль 2020 года один из обвиняемых, занимая должности начальника ОМВД России по городу Шадринску, а с 2017 года — заместителя начальника УМВД России по Курганской области, организовал и возглавил преступную группу с целью хищения путем мошенничества денежных средств из начисляемых денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский». В состав преступной группы входили начальник МО МВД России «Шадринский» УМВД России по Курганской области, главный бухгалтер, бухгалтеры этого же отдела, а также иные неустановленные лица.

Для реализации хищений бюджетных средств вовлеченные в преступную группу сотрудники систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, в которые вносили заведомо ложные сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере либо не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали. Похищенные таким образом денежные средства распределялись между соучастниками, согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе. За период деятельности членами организованной преступной группы были похищены бюджетные денежные средства в размере не менее 27 млн рублей.

Факт противоправной деятельности должностных лиц УМВД России по Курганской области был выявлен сотрудниками УФСБ России по Курганской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области.

Проведены обыски в служебных помещениях МО МВД России «Шадринский» и УМВД России по Курганской области, а также по местам жительства подозреваемых и их родственников.

В настоящее время четверо обвиняемых задержаны, решается вопрос об избрании заместителю начальника УМВД России по Курганской области и начальнику МО МВД России «Шадринский» УМВД России по Курганской области меры пресечения в виде заключения под стражу, принимаются меры к установлению и аресту имущества обвиняемых и их родственников.

По уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств и установление иных соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, по данному факту назначено проведение служебной проверки. Сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, а также начальник межмуниципального отдела «Шадринский» и заместитель начальника УМВД России по Курганской области (по общим вопросам) отстранены от исполнения обязанностей. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы.

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