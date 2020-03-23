338 698 человек болеют коронавирусом в мире на 23 марта. 438 из них в России

Это данные на полдень понедельника. За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Уганде (1 завозной случай из ОАЭ), Мозамбике (1; из Великобритании), Эритрее (1; из Норвегии), Сирии.

Динамика распространения коронавируса

В мире по состоянию на 8.00 мск 23 марта общее число заболевших составляет 338 698 подтверждённых случаях (прирост за сутки 32 716 случаев; 10,7%). В 163 странах мира вне КНР зарегистрировано 257 098 случаев (за последние сутки прирост 32 614; 14,5%). За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Уганде (1 завозной случай из ОАЭ), Мозамбике (1; из Великобритании), Эритрее (1; из Норвегии), Сирии.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 23.03.2020 зарегистрировано 81 600 случаев заболевания. За сутки прирост составил — 102 случая (0,13 .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 22.03.2020 досмотрено 4 млн 766 тыс. человек, в том числе 399 397 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР). За этот период выявлено 443 человека с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР — 145 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32607 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 54; досмотрено 16 803 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 194 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 130992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 360 обсерваторов на 23 764 места, из них развернуто 136 обсерваторов на 9 433 места, где размещено 341 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 3137 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 162 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 120 – грипп А, 98 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 22.03.2020 проведено 165 772 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.