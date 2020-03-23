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Песков: запрет оставаться дома на Путина не распространяется. У него относительное понятие дома

19:15 23.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кремль не планирует массовых мероприятий с участием Путина в связи с распространением коронавируса. По словам пресс-секретаря президента, глава государства продолжает работу в обычном режиме.

Песков: запрет оставаться дома на Путина не распространяется. У него относительное понятие дома
Перед поездкой Путина в Крым на прошлой неделе участники мероприятия прошли тест по выявлению коронавируса

Президент России Владимир Путин продолжает работу в обычном режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия с его участием не планируются. Как сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед другими встречами их участники будут проходить тест по выявлению коронавируса.

«Президент работает. Массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумываются сейчас — было бы неразумно это делать», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул: «Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах».

Однако представитель Кремля напомнил, что перед поездкой Путина в Крым на прошлой неделе участники мероприятия прошли тест по выявлению коронавируса. «Мы обращаемся с просьбами к медиками, чтобы заранее могли тесты сдать участники публичных мероприятий. Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что «президент живет в государственных резиденциях, он не живет в своей квартире». «У него есть квартира, есть в Москве, но он там не живет, он живет в государственной резиденции», — пояснил Песков. По его словам, «чаще всего президент где живет, там и работает и наоборот». Поэтому представитель Кремля назвал относительным понятие работу не выходя из дома для Путина, передает ТАСС.

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От редакции

Лидеру нации не дадут заразиться?

ано, 23 марта 2020 19:21
Путин сейчас мало кого серьезно интересует...

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