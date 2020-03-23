Детские пособия от 3 до 8 лет: по 6018,5 рублей получат на каждого ребенка семьи в Бердске, Новосибирске, Искитиме

На эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено почти 640 млн рублей. Количество детей, на которых будет производится выплата, составит 38 781 человек.

Правительство Новосибирской области окажет дополнительные меры поддержки семьям с детьми по Указу Президента

Для 38 тысяч детей из Новосибирской области предусмотрены дополнительные ежемесячные денежные выплаты – их получат семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло 23 марта под руководством губернатора Андрея Травникова. Законопроект разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина от 20 марта №199, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, изменения вносятся в закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». В проекте закона закрепляется, что ежемесячная выплата предоставляется на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и будет составлять 6 018,5 рублей.

Для реализации мероприятий из бюджета Новосибирской области будет выделено почти 640 млн рублей. Количество детей, на которых будет производится выплата, составит 38 781 человек.

Документ был одобрен на заседании Правительства Новосибирской области и будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Порядок и условия назначения выплаты будут установлены правительством Новосибирской области. После принятия нормативных документов информация будет размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.