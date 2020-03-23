Зарезал в суде перед заседанием по делу о побоях жену житель Первоуральска. СК предъявил обвинение

Убегая, он ранил судебного пристава и гражданина, который пытался его остановить. Подозреваемого в убийстве арестовали.

Судебный пристав не смог остановить убийцу

В Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц в здании суда, сообщили в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Свердловской области местному жителю 1983 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По данным следствия, утром 18 марта 2020 года на входе в помещение одного из судебных участков Первоуральского судебного района обвиняемый, в отношении которого в суде рассматривалось административное производство по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), убил ножом пострадавшую по данному административному делу — свою жену. После этого попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого гражданина, которые хотели остановить мужчину, но ему удалось сбежать.

Судом по ходатайству следователя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, проводятся необходимые экспертизы.