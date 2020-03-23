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Отдохнула в Испании и скрыла главный инфекционист Ставрополья. Заболела COVR-19. СК возбудил уголовное дело

21:00 23.03.2020 Фото: СКР
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Женщина продолжила свой обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирус. Ей инкриминируют халатность.

Отдохнула в Испании и скрыла главный инфекционист Ставрополья. Заболела COVR 19. СК возбудил уголовное дело
Должностные лица Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали недопущение завоза и распространения инфекции COVID-19

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, в начале марта 2020 года профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, одновременно являясь главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Королевство Испания, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращении она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и не приняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии.

Женщина продолжила свой обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

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