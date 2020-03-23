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Нашла хозяев сбежавшая енотиха Варя после падения с березы во время спасательной операции в центре Бердска

21:07 23.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Счастливое воссоединение семьи попало на видео. Животное сбежало во время переезда. За судьбу енота, прославившегося на всю страну, переживал весь город.

Нашла хозяев сбежавшая енотиха Варя после падения с березы во время спасательной операции в центре Бердска
Застрявшую на березе в Бердске енотиху спасли

Залезшую на высокую березе в центре Бердска енотиху спасли и нашли ее хозяев. Животное снимали с дерева с помощью подъемника. Посмотреть на спасательную  операцию собралось огромная толпа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Енота, как выяснилось, зовут Варя. Она сбежала от своих хозяев во время переезда в новую квартиру. Сначала бердчане не заметили пропажу питомца, а потом увидели ее фото на дереве в соцсетях. Варя просидела на нем полдня.

Промышленный альпинист поднялся к самой макушке березы, чтобы снять с нее енота, но перепуганное животное слезать не захотело. В какой-то момент енот выскользнул из рук своего промальпиниста. Животное упало на землю,  попыталось убежать. Зеваки ринулись ловить.

Поймать Варю все-таки удалось. Но залезать впереноску она не хотела — рычала и рвалась на волю. Хозяева зверя отнесут Варю ветеринару, чтобы убедиться, что она не повредилась при падении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», енотиху долго не хотели спасать — бердские службы отказывались, заявляя, что это не их функции.

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