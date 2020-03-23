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Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин

21:15 23.03.2020 Фото: ГД
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Премьер также поблагодарил врачей за самоотверженную работу. По его мнению, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле.

Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин
Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение правил карантина
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин

Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу МишустинЛекарство от коронавируса вылечило 6 пациентов за 5 дней во ФранцииЕщё 105 новостей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности на нарушение режима карантина. Об этом он заявил, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — сказал премьер в ответ на просьбу главного санитарного врача РФ, передает ТАСС.

В ходе совещания Попова обратилась к Мишустину с просьбой об ускорении выполнения ранее данных поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. «Сегодня это очень актуально», — сказала она.

Мишустин также поблагодарил врачей за самоотверженную работу, которая, в особенности в Москве, позволила создать как логистику, так и учетную систему для спокойного тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле.

Премьер-министр сообщил, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой было сформулировано поручение Росздравнадзору проверить готовность регионов на наличие необходимого количества койкомест и оборудования в связи с распространением коронавируса. «Мы в ежедневном режиме должны будем на эту ситуацию реагировать», — заключил он.

«Я бы хотела еще сказать о необходимости помещения под карантин всех прибывших [в Россию] граждан государств мира, по отчетным цифрам 69 тыс. 632 человека преодолели государственную границу РФ и были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Но под медицинское наблюдение и под карантин — это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан — помещено меньше примерно на 8 %», — отметила Попова.

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