Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин

Премьер также поблагодарил врачей за самоотверженную работу. По его мнению, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле.

Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение правил карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности на нарушение режима карантина. Об этом он заявил, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — сказал премьер в ответ на просьбу главного санитарного врача РФ, передает ТАСС.

В ходе совещания Попова обратилась к Мишустину с просьбой об ускорении выполнения ранее данных поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. «Сегодня это очень актуально», — сказала она.

Мишустин также поблагодарил врачей за самоотверженную работу, которая, в особенности в Москве, позволила создать как логистику, так и учетную систему для спокойного тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле.

Премьер-министр сообщил, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой было сформулировано поручение Росздравнадзору проверить готовность регионов на наличие необходимого количества койкомест и оборудования в связи с распространением коронавируса. «Мы в ежедневном режиме должны будем на эту ситуацию реагировать», — заключил он.

«Я бы хотела еще сказать о необходимости помещения под карантин всех прибывших [в Россию] граждан государств мира, по отчетным цифрам 69 тыс. 632 человека преодолели государственную границу РФ и были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Но под медицинское наблюдение и под карантин — это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан — помещено меньше примерно на 8 %», — отметила Попова.