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ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение

21:30 23.03.2020 Фото: ФСБ
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По найденным у них дневникам стало понятно, что они планировали вооруженное нападение на учебное заведение. Кроме того, в ходе обыска у них изъяты обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства.

ФСБ задержала двух студентов за пропаганду массовых убийств и суицида на Сахалине: хотели напасть на учебное заведение
Задержанные студенты призывали к терактам

ФСБ России задержаны двое студентов, причастных к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК России задержаны двое студентов одного из учебных заведений Сахалинской области 2002 и 2003 годов рождения. Они причастны к пропаганде в сети Интернет терроризма, массовых убийств и суицида.

-В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение,- рассказали в ФСБ.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных изъятых предметов могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

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