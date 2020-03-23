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Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава «Норникеля» Потанин

21:45 23.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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В Благотворительном фонде Владимира Потанина сообщили, что в будущем планируется запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы

Пожертвовал 1 млрд рублей для НКО в связи с коронавирусом глава Норникеля Потанин
Благотворительный фонд Потанина запустит новые конкурсы для поддержки НКО

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, чтобы помочь им пережить сложный период, связанный с распространением коронавируса. Благотворительный фонд Потанина запустит новые конкурсы для поддержки НКО.

«Дополнительные средства в размере 1 млрд рублей позволяют нам оперативно реагировать на происходящие в нашей стране изменения. В ближайшее время мы запускаем два новых конкурса. Один из них направлен на поддержку организаций, которые вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности и трансформировать форматы работы. Второй конкурс даст возможность инфраструктурным НКО, оказывающим социальную помощь наиболее уязвимым группам людей, продолжить свою привычную работу в условиях неопределенности», — сказала ТАСС генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Она добавила, что в будущем планируется запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы.

Фонд запускает грантовый конкурс «Общее дело» для поддержки наиболее уязвимых целевых групп культурной сферы и некоммерческого сектора. Грантовый фонд составит 100 млн рублей и будет направлен на адаптацию к недавним изменениям — НКО социальной сферы и сферы культуры смогут избежать сокращения или прекращения деятельности, переходя в дистанционный режим, разрабатывая мобильные службы, приобретая новое оборудование и используя новейшие технологии.

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: «Музеи. Новая форма» и «НКО. Технологии эджайл» и будет объявлен до 25 марта 2020 года. «Размер гранта может достигать 1 млн рублей, преимуществом этого вида поддержки станет оперативное выделение средств без традиционных ограничений на перераспределение. Фонд будет принимать заявки и подводить итоги ежемесячно в течение семи месяцев (с марта по сентябрь 2020 года)», — пояснили в пресс-службе.

Другой грантовый конкурс «Новое измерение» направлен на поддержку тех НКО, которые работают в период эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами — пожилыми гражданами, пациентами психоневрологических интернатов и домов престарелых, бездомными, аудиторией с особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. Гранты размером до 10 млн рублей можно будет распределить между двумя номинациями конкурса на усмотрение НКО — на поддержку текущей уставной деятельности и создание эндаумента.

Общий грантовый фонд этого конкурса составляет 500 млн рублей. Прием заявок откроется 31 марта 2020 года и будет также проходить по упрощенной процедуре. Грант выделяется на один год с возможностью однократного продления.

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