Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР

Следственный комитет проверяет сведения по редким уголовным статьям — искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, а также клевета.

СКР начал процессуальную проверку

В Москве проводится доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации относительно количества заболевших коронавирусной инфекцией в России. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в главке Следственного комитета.

СКР начал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений.

Это достаточно редкие уголовные статьи. Никаких конкретных адресов проверки пока у следствия нет. Но смотреть в первую очередь будут интернет и во вторую — бумажные средства массовой информации.