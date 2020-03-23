Фейковые и панические новости о коронавирусе проверяет СКР

В Москве проводится доследственная проверка в связи с распространением недостоверной информации относительно количества заболевших коронавирусной инфекцией в России. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в главке Следственного комитета.
СКР начал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений.
Это достаточно редкие уголовные статьи. Никаких конкретных адресов проверки пока у следствия нет. Но смотреть в первую очередь будут интернет и во вторую — бумажные средства массовой информации.
Где искажение ?
Или можно сказать так, не паникуйте, у нас крута медицина, врачей много, просто не знают куда деньги девать, производство у нас работает всегда и даже себе в убыток, масок просто завались, бесплатно.
Кто искажает и чьи искажения во вред ?
Хотите, чтоб беда всех застала врасплох ?