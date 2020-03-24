Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей

Дорогие читатели! Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей. Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск». Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Любимая сестра Кристина

Моя любимая сестра Кристина и любимый брат Иван

Братья Карвацкие Матвей и Добрыня

Далёкие 90е, сестра Таня, брат Антон

Сестрица Алёнушка и два брата Егор и Илья

Сестра Ирина,брат Андрей

Брат Алексей, сестра Елизавета и младшая сестра Софья

Мой любимый брат, Артём!

Я Ксения и мой любимый брат Георгий

Сестры Настя и Лиза

сестра с братом Настя и Никита

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

сестра Лера,брат Саша.Папа Сергей

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский