Почему умер ведущий Владимир Турчинский, рассказал вскрывший 7000 трупов судмедэксперт Владимир Жуков из Бердска

Турчинский – типичный пример гипертрофии сердечной мышцы, в 40 с лишним лет у него сердце отказало.

Гипертрофия сердечной мышцы — часто приводит к смерти молодых спортсменов

Совсем недавно «Курьер.Среда.Бердск» узнал у Владимира Жукова (судмедэксперта со стажем работы в своей области более 50 лет) — где та грань, за которой здоровый спорт перерастает в не здоровый культ накаченного тела, и как бездумное стремление заиметь гору мышц может отразиться на здоровье человека и даже привести к смерти. Касаясь этой темы, каждый из нас наверняка вспоминает трагическую смерть молодого, красивого, энергичного теле и радиоведущего Владимира Турчинского, который умер на 47-м году своей жизни в 2009. Он серьезно занимался спортом, был рекордсменом в силовых видах спорта, написал книгу о здоровом образе жизни и так внезапно и неожиданно для всех покинул этот мир.

Мы решили поинтересоваться об этом трагическом случае у Владимира Жукова, чей опыт наверняка складывался и из подобных случаев в работе. И вот что нам ответил судмедэксперт:

Владимир Федорович, почему умер Владимир Турчинский?

-Турчинский – типичный пример гипертрофии сердечной мышцы, в 40 с лишним лет у него сердце отказало. Приобретаемую мышечную массу нужно содержать очень хорошо. Сердце, почему гипертрофированно? Потому что надо гонять кровь по всему организму и мышцам в том числе. Занимаясь тщательным и активным наращиванием мышечной массы тела происходит и наращивание сердечной мышцы.

А когда наступает какой-то перерыв, мышечная масса остается, а сердце то не поспевает. Оно не может увеличиваться настолько, чтобы компенсировать работу огромного тела и нарощенных мышц и человек просто умирает. Спортсмены превозмогают себя и поэтому много смертей среди молодых.

Владимир Турчинский умер в 46 лет, в самом расцвете своих сил

Именно по этой причине и умер известный всем Владимир Турчинский – рекордсмен в силовых видах спорта, теле-радио ведущий, актер и шоумен. Так же он был экс-президентом Всероссийской Федерации силового экстрима.

Совсем скоро судмедэксперт Владимир Жуков расскажет, стоит ли бояться новой бушующей пандемии коронавируса, которая каждый день уносит десятки жизней на планете.