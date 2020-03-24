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Дмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска

21:00 24.03.2020 Фото: Галины Панчевой
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Он сменил уволившуюся в конце февраля Светлану Бахареву.

Дмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска
Шинкевич сменил Бахареву

Дмитрий Шинкевич назначен на должность начальника управления земельных отношений в мэрии Бердска, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

28 февраля из мэрии уволилась предыдущий начальник ведомства Светтлана Бахарева. В мэрии Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что Светлана Бахарева вступила в команду главы Новосибирского района Андрей Михайлова. Именно там она будет трудиться с марта 2020 года.
По сведениям достоверного источника, увольнение сразу трех сотрудников горадминистрации было неожиданным. По некоторым данным, на новую работу Светлану Бахареву «переманил» уже уволившийся чиновник Бердска.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Как покажет себя чиновник?

Аноним, 23 марта 2020 12:09
Золотой мальчик
Аноним, 23 марта 2020 22:34
Этот мальчик уже седой.
Аноним, 24 марта 2020 11:38
"Этот мальчик уже седой."

Что по вашему даёт седина, кроме дизайна?
Аноним, 24 марта 2020 14:00
То что человек уже стар, можете конечно смотреть на это как на дизайн.
Называть седого мальчиком это как то ненормально.
Анча, 23 марта 2020 13:09
НВР:
Отлично покажет. У него очень достойный опыт.
Аноним, 23 марта 2020 14:17
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит?
Шок, 23 марта 2020 14:29
Опять лоббировать своих будет...
Наталья, 23 марта 2020 17:47
Отлично покажет, у него есть знания и опыт
Аноним, 23 марта 2020 21:07
Рада за Дмитрия Николаевича. Достойная кандидатура.
Аноним, 24 марта 2020 11:54
Ни рыба, ни мясо.
Аноним, 24 марта 2020 14:03
Да какая разница кто будет земли под строительство разбазаривать.
Мясо и Кит у нас другой человек.
+7, 23 марта 2020 21:12
А расценки старые будут ?
Аноним, 23 марта 2020 22:31
А что они все ржут ?
знаю, 23 марта 2020 23:43
Молодец. Знал его в юности.
Надеюсь силь не испортит его муть в стенах тех
Аноним, 24 марта 2020 14:06
В этих стенах ни только поседеешь, а еще и полысеешь.
Аноним, 24 марта 2020 07:14
Жаль парня. Молодой ещё.
Аноним, 24 марта 2020 14:07
40 лет
житель, 24 марта 2020 10:14
С землицей в России всё просто "феноменально". Собери все справки за свой счёт,получи кадастровый паспорт а потом на торги и неизвестно выиграешь или нет и если даже выиграешь построишь на СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ дом ты всю оставшуюся жизнь будешь платить земельный налог и налог на недвижимость.
ттх, 24 марта 2020 11:25
Ну а как вы хотите? Весь мир так живет.
Аноним, 24 марта 2020 13:28
Молодой перспективный возможно будущий зам Главы а дальше видно будет. Успехов в работе.
Семка, 24 марта 2020 15:50
Будущий...Будущий....если на взятке не попадется.....

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