Дмитрий Шинкевич назначен начальником управления земельных отношений в мэрии Бердска

Шинкевич сменил Бахареву

Дмитрий Шинкевич назначен на должность начальника управления земельных отношений в мэрии Бердска, об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

28 февраля из мэрии уволилась предыдущий начальник ведомства Светтлана Бахарева. В мэрии Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что Светлана Бахарева вступила в команду главы Новосибирского района Андрей Михайлова. Именно там она будет трудиться с марта 2020 года.

По сведениям достоверного источника, увольнение сразу трех сотрудников горадминистрации было неожиданным. По некоторым данным, на новую работу Светлану Бахареву «переманил» уже уволившийся чиновник Бердска.

Подробности — в ближайшее время.