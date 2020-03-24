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Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года

16:58 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Во время рождения новой Луны лучше сосредоточиться на наведении порядка вокруг себя и «в голове», строить планы — но никаких кардинальных действий лучше не предпринимать.

Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года
Во время рождения новой Луны лучше сосредоточиться на наведении порядка вокруг себя

Новолуние — важнейший период, во время которого можно буквально очистить своё жизненное и внутренне пространство от всего ненужного, однако стоит помнить: в те дни, когда Луна «обновляется», энергетика ночного небесного светила несколько нестабильна. С одной стороны, во время новолуния нужно проститься со всем, что мешает нам двигаться к цели, правильно расставив приоритеты. С другой — постараться держать себя в руках и не давать волю эмоциям.

Многие считают, что новолуние — время перемен, и в обязательном порядке нужно браться за покорение вершин, но это не совсем верное. Во время рождения новой Луны лучше сосредоточиться на наведении порядка вокруг себя и «в голове», строить планы — но никаких кардинальных действий лучше не предпринимать. Причину мы уже озвучили выше: энергетика будет размыта, и ваши цели могут отдалиться, а не приблизиться.

Новолуние в марте 2020 года: дата и время

В марте 2020 года новолуние наступит 24 числа. Точное время — 12 часов 30 минут по Москве.

Заправлять балом будет Овен, а этот знак Зодиака считается достаточно импульсивным, соответственно, события вокруг нас будут происходить в бешеном ритме. К сожалению или к счастью, они вынудят практически каждого человека выйти из зоны своего комфорта — и этим нужно воспользоваться для получения новых знаний, умений и навыков.

Эмоциональный фон будет нестабилен. Многие вспомнят о своих обидах, страхах и неуверенности в себе. Однако не нужно паниковать: вам поможет спокойный самоанализ, который обязательно «укажет» на причину происходящего внутри сумбура.

Если вовремя спохватиться, то можно прийти в состояние равновесия очень быстро, и тогда перед вами откроются новые горизонты. Новолуние в марте 2020 года будет проходить под влиянием Сатурна, а это означает, что можно будет достичь некоторых успехов в делах, которые связаны с вашим внутренним мироощущением. Главное — проявить настойчивость, поскольку просто так никому и ничего не даётся.

Как загадывать желание в Новолуние 2020 года: ритуал

А чтобы не терять время такого драгоценного периода даром, нужно в обязательном порядке загадать желание. Для этого проведём простой ритуал, цель которого — максимально точно сформулировать намерение и отправить его во Вселенную.

Начнём с главного: представьте, что ваше желание исполнилось. Не принесёт ли оно вред окружающим? Что вы будете чувствовать, когда желаемое уже будет в ваших руках: разочарование, радость, ощущение того, что вам мало, или наоборот — слишком много того, что вы получили? Не сделает ли вас его исполнение несчастным?

Помните, что конкретика — важная часть загадывания желания. Если вы хотите разбогатеть, то уточняйте, что это должно произойти честным путём. Не обязательно проговаривать все детали, но представлять их себе, рисуя в воображении, нужно.

Вечером, когда на небе появится тонкая полоска молодого месяца, уединитесь в комнате. Возьмите листок и ручку, записав своё желание. Ответьте на три главных вопроса:

что я хочу получить;

когда это должно исполниться;
что я готов сделать для достижения цели.
Внимательно перечитайте написанное, визуализируйте себе всё таким образом, будто желание уже исполнилось. Теперь наш листок нужно спрятать — ровно до того момента, пока желание не исполнится. Если оно не сбылось, листок нужно сжечь и повторить ритуал, поработав с третьим пунктом: возможно, вы просто приложили недостаточное количество усилий.

Источник: therussiantimes.com

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От редакции

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Аноним, 23 марта 2020 19:57
НВР:
Спокойствие
Аноним, 24 марта 2020 03:16
Любовь
Аноним, 24 марта 2020 05:03
НВР:
Сохранить семью
Аноним, 24 марта 2020 08:36
НВР я живу в собственном доме на берегу моря с любящим и любимым меня человеком и со своими любимыми кошками
Аноним, 24 марта 2020 10:48
НВР:
Чтоб дети здоровы были!
Аноним, 24 марта 2020 11:32
Встретить своего человека для счастливой семейной жизни НВР:
Аноним, 24 марта 2020 12:05
НВР:
Удачно продать квартиру!
Светлана, 24 марта 2020 12:35
Я единственная любимая и желанная женщина у Михаила. Он просыпается и засыпает с моим именем. Он твёрдо убеждён что я создана только для него. Нам хорошо вместе всегда и везде.
Аноним, 24 марта 2020 13:24
НВР:
Бесконечное уютное семейное счастье
Оксана, 24 марта 2020 13:53
Мои дети обладают крепким здоровьем, свободой и они счастливы.
Сергейхочу, 24 марта 2020 15:24
Хочу встретить свою половинку в ближайшее время. Хочу любить и быть любимым взаимно. Хочу создать счастливую семью и чтоб благополучие всегда было с нами!!! Да будет так!!!
Айжан, 24 марта 2020 17:08
Живу в гармонии и понимании окружающего мира . Люблю и любима . Мой ребенок здоров и развивается активно . Я необходима и полезна этому миру , небесам , природе , своей семье !

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