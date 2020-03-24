24.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Активность нового коронавируса упадет в апреле-мае 2020 года, заявил эксперт Минздрава

11:44 24.03.2020 Фото: pixabay.com
3 0

Николай Брико отметил, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты, маловероятны.

Активность нового коронавируса упадет в апреле мае 2020 года, заявил эксперт Минздрава
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран

Специалист назвал маловероятными прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты
Изменение сезона года должно повлиять на активность коронавируса нового типа, в апреле-мае динамичность его должна снизиться. Об этом в понедельник сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть», — сказал он в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Брико отметил, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты, маловероятны. «Это только мы видели в средние века, когда инфекция была неуправляемая полностью. Сейчас же эти мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, они сдерживают ее, и не будет такого распространения этой инфекции», — пояснил эксперт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф

Источник: futurerussia.gov.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скорей бы май!

Аноним, 24 марта 2020 12:02
Это на базе предсказаний Ванги или просто пальцем в небо?
Аноним, 24 марта 2020 12:04
НВР: Рано радуетесь. Этот эксперт просто-напросто "думает, что...".
Это, скорее всего, еще один завсегдатай спиритических сеансов Кремля.
Ведь он не сказал, как и чем можно убить этот вирус, какими температурами, какими PH, какими средами, как долго он может сохраняться на мыле, которым сейчас усиленно пользуются жители, в воде, в воздухе, итд.
Аноним, 24 марта 2020 12:13
Абстрактные рассуждения дилетанта.
Если существует общая и ежедневная статистика заболевших вирусом и статистика выздоровевших от него, при ПОЛНОМ отсутствии смертности, то какие выводы можно сделать?
Это при том, что процент смертности от вируса уже давно просчитан.
Либо Россия нашла-таки лекарство, либо тихо-мирно-аккуратно привила население заранее, (кощунственное предположение)), либо ... орешкинский росстат лжёт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
12:31 24-03-2020
Два трупа нашли в кучах горящего мусора в Омске
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
12:15 24-03-2020
Огромный тестомес зажевал работницу. Ей ампутируют руку до плеча, все попало на видео
БердскКто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
12:00 24-03-2020
Кто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
12:00 24-03-2020
Раздавил тяжелым вездеходом напарника житель Тобольска
Как быть в форме в старости без физической активности?
11:58 24-03-2020
Как быть в форме в старости без физической активности?
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
11:55 24-03-2020
Какие продукты содержат яд? И мы едим их почти каждый день
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
11:53 24-03-2020
Не могу, тянет на сладкое: как снизить тягу к сладкому психологическим трюком
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
11:50 24-03-2020
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса? 1
11:46 24-03-2020
Узнай! Какое мыло эффективно для защиты от коронавируса?
"Настучат" властям соседи из-за несоблюдения самоизоляции отправленных на карантин в Екатеринбурге
11:45 24-03-2020