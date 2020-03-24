Активность нового коронавируса упадет в апреле-мае 2020 года, заявил эксперт Минздрава

Николай Брико отметил, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты, маловероятны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран

Специалист назвал маловероятными прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты

Изменение сезона года должно повлиять на активность коронавируса нового типа, в апреле-мае динамичность его должна снизиться. Об этом в понедельник сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона, в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть», — сказал он в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Брико отметил, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить большую часть населения планеты, маловероятны. «Это только мы видели в средние века, когда инфекция была неуправляемая полностью. Сейчас же эти мероприятия, которые проводятся почти во всех странах, они сдерживают ее, и не будет такого распространения этой инфекции», — пояснил эксперт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф

Источник: futurerussia.gov.ru