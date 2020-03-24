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Пропало обоняние: необычный признак заражения коронавирусом

11:33 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас.

Пропало обоняние: необычный признак заражения коронавирусом
Британские ученые предупреждают, что путем требования самоизоляции людей с потерей обоняния на семь дней можно было бы снизить количество тех, кто переносит инфекцию
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Пропало обоняние: необычный признак заражения коронавирусом

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Полная или частичная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в материале Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).
Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас. Сообщается, что в Германии два из трех зараженных имеют аносмию (потеря обоняния).
Все больше пациентов сообщает о наличии аносмии при отсутствии каких-либо других симптомов заражения коронавирусом, что широко обсуждается медиками из разных регионов с высоким количеством зараженных, говорится в материале на сайте ENT.

Британские ученые предупреждают, что путем требования самоизоляции людей с потерей обоняния на семь дней можно было бы снизить количество тех, кто переносит инфекцию, но не подозревает о заражении коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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От редакции

У вас как с обонянием?

аноним, 24 марта 2020 12:28
А причем тут характер закладывающийся до 3 х лет?

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