Пропало обоняние: необычный признак заражения коронавирусом

Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас.

Британские ученые предупреждают, что путем требования самоизоляции людей с потерей обоняния на семь дней можно было бы снизить количество тех, кто переносит инфекцию

Полная или частичная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в материале Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).

Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас. Сообщается, что в Германии два из трех зараженных имеют аносмию (потеря обоняния).

Все больше пациентов сообщает о наличии аносмии при отсутствии каких-либо других симптомов заражения коронавирусом, что широко обсуждается медиками из разных регионов с высоким количеством зараженных, говорится в материале на сайте ENT.



Британские ученые предупреждают, что путем требования самоизоляции людей с потерей обоняния на семь дней можно было бы снизить количество тех, кто переносит инфекцию, но не подозревает о заражении коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости