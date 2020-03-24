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Собрались за валютой? А надо ли? Советует эксперт

11:17 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем.

Собрались за валютой? А надо ли? Советует эксперт
Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу

Увеличивать резервы наличных денег и скупать валюту, когда ее курс серьезно увеличился, не стоит, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис.
По его словам, недавние события с резким падением цен на нефть и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 освежают в памяти конец 2014 года, когда рубль за короткое время девальвировался и российские фондовые индексы резко упали. Однако, отметил он, текущая ситуация не является сугубо внутрироссийским кризисом и не оставила в стороне все экономики мира.
«Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что единственное разумное поведение со стороны инвесторов – сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в данном случае включает эмоциональные, нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди», — сказал Куплаис.

Что касается валюты, то физической необходимости в долларах или другой валюте в ближайшее время много не будет, так как границы останутся закрытыми еще какое-то время, считает он. Но даже и после снятия ограничений не все сразу решатся на отдых за границей или на покупки средств роскоши, добавил Куплаис.
«Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем», — подчеркнул он.
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.

Источник: РИА Новости

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