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Здоровье / Общество

Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад

11:50 24.03.2020 Фото: pixabay.com
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Одним из ключевых постулатов постэпидемического Китая стало требование соблюдать не только лично, но и общественную гигиену.

Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Пять правил выживания в период коронавируса озвучили СМИ Китая. А там пандемия пошла на спад

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Переживший одним из первых удар COVID-19 Китай постепенно переходит к нормальной жизни. Между тем, в повседневность китайцев динамично вливаются новые правила, соблюдение которых теперь — суровая необходимость. Об основных пишет портал «Хуаньцюван».

Одним из ключевых постулатов постэпидемического Китая стало требование соблюдать не только лично, но и общественную гигиену. Речь идёт о необходимости носить в людных местах маски, закрывать лицо при чихании или кашле, регулярно мыть руки.

Газета отмечает, что, если эти меры будут исполняться каждым, они могут превратиться в крайне эффективный барьер для любой инфекции. Не только в период нынешней эпидемии коронавируса, но и при сезонных пиках обычного гриппа.

Особо внимательными нужно быть при посещении заведений общепита. Как показала практика, некоторые самые простые правила способны обезопасить посетителей от коронавируса. Если регулярно и после каждого посетителя дезинфицировать столы и ручки дверей, качественно мыть посуду, приборы, а также руки перед едой, тогда можно существенно снизить возможность передачи инфекции.

Ещё одна мера, которая помогает бороться с распространением коронавируса, — поддержание в любых людных местах дистанции в 1-1,5 метра. Этого расстояния с высокой долей вероятности будет достаточно, чтобы сделать невозможной передачу вируса от носителя здоровому человеку. В этих целях во многих китайских торговых центрах, супермаркетах, других помещениях уже расставлены специальные сотрудники, которые следят за соблюдением нужного интервала в очередях, у полок с товарами и т.д.

Специфическое, но важное для Китая правило, которое приводит «Хуаньцюван», — отказ от потребления в пищу или в качестве лекарства мяса диких животных. До недавнего времени это было распространено в КНР, но с конца февраля такая продукция под запретом.

Наконец, ещё один совет заключается в переходе на период эпидемии, хотя бы частично, к «виртуальной» жизни: отказаться, если возможно, от походов в пик заболевания в магазины, музеи, спортивные клубы. Сейчас, отмечает издание, многие вещи можно делать дистанционно. Например, заказать еду, оформить покупки, пообщаться онлайн с фитнес-тренером и врачом. Это не заменит полноценную жизнь, но риск заражения снизит.

На 10 часов 22 марта за сутки в Китае зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом (21735 в мире, 6 человек умерли (1114 — в мире), 510 вылечились (1352 — в мире).

Источник: pnp.ru

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