Боже, царя храни: Вследствие заговора 24 марта убит российский царь

219 лет назад (1801) вследствие заговора был убит российский император Павел I.122 года назад (1898) в США был продан первый американский автомобиль. 24 марта в истории.

Туберкулез занимает девятое место среди главных причин смертности в мире

Всемирный день борьбы против туберкулеза.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Всемирной организацией здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году.

Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя болезни — палочки Коха. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох в Физиологическом обществе Берлина впервые выступил с описанием микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь.

Туберкулез занимает девятое место среди главных причин смертности в мире. Каждый день от этой болезни в мире умирает свыше 4 тысяч человек, а почти 30 тысяч — заболевают ею.

Для борьбы с заболеванием в 2014 году была принята стратегия по борьбе с глобальной эпидемией туберкулёза на 2016-2035 годы, одной из задач которой является покончить с болезнью к 2030 году. Благодаря диагностике и лечению заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 21 декабря 2010 года.

Дата была выбрана в память о правозащитнике, архиепископе Сан-Сальвадора Оскаре Арнульфо Ромеро. Священник, выступавший против бедности, социального неравенства, убийств и пыток, был убит неизвестным 24 марта 1980 года.

День штурманской службы Военно-воздушных сил России.

Профессиональный праздник установлен приказом Главнокомандующего ВВС РФ в 2000 году.

24 марта 1916 года приказом начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала Михаила Алексеева была создана Центральная аэронавигационная станция.

19 лет назад (2001) вступил в силу федеральный конституционный закон о тексте Государственного гимна России.

До XVII века в России во время государственных церемоний исполнялись православные церковные песнопения. Во время правления Петра I на торжествах стали звучать «виватные канты», в XVIII веке — общеевропейский гимн «Тебя, Бога, хвалим».

Первый неофициальный гимн в Российской империи появился в 1791 году. Им стал написанный Осипом Козловским на слова Гавриила Державина марш-полонез «Гром победы раздавайся».

В 1815 году появился первый официальный государственный гимн России. Стихотворение «Молитва русских» («Боже, Царя храни») Василия Жуковского была положена на музыку английского гимна «Боже, храни Короля». В 1833 году по поручению Николая I композитор Алексей Львов написал к нему новую музыку. «Боже, Царя храни» был официальным гимном Российской империи, вплоть до марта 1917 года.

В первые месяцы после Февральской революции 1917 года в качестве гимна использовалась «Русская Марсельеза» (революционная песня, написанная Петром Лавровым на мелодию французской «Марсельезы»). В 1918 году её заменил «Интернационал».

1 января 1944 года по радио впервые прозвучал новый Государственный гимн СССР — «Союз нерушимый республик свободных», написанный композитором Александром Александровым на слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана (Габриэля Уреклянца).

После распада СССР гимном России была мелодия, созданная на основе «Патриотической песни» Михаила Глинки. В конце декабря 2000 года федеральным конституционным законом была утверждена музыка нового гимна России, написанная Александром Александровым.

В начале 2001 года Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о тексте Государственного Гимна России. 7 марта 2001 года он был принят Госдумой, а 14 марта одобрен Советом Федерации. Закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта 2001 года и вступил в силу 24 марта.

219 лет назад (1801) вследствие заговора был убит российский император Павел I.

Сын Петра III и Екатерины II Великой взошел на престол в апреле 1797 года. С детства Павел плохо ладил со своей матерью и потому за своё недолгое правление старался сделать всё наперекор её указам. Политика императора в сочетании с его деспотическим характером, а также непредсказуемостью и эксцентричностью, вызывала недовольство в разных социальных слоях. Уже вскоре после воцарения Павла I против него стал зреть заговор.

В ночь на 24 марта 1801 года в покои императора в Михайловском замке ворвалась группа из 12 гвардейских офицеров. Заговорщики требовали от Павла I отречься от престола. В результате стычки он был убит.

Тема убийства императора долгие годы была под абсолютным запретом, по официальной версии он скончался от апоплексического удара.

15 лет назад (2005) в результате «тюльпановой» революции произошла смена власти в Киргизии.

В начале 2005 года, в преддверии парламентских выборов, в стране начались акции протеста из-за снятия с регистрации кандидатов от ряда оппозиционных партий.

22 марта 2005 года ЦИК Киргизии объявил официальные итоги выборов. Оппозиционные партии получили 6 мест из 90. Сторонники оппозиции начали захватывать на юге страны здания областных администраций, силовых структур и ряд других стратегических объектов. Митингующие требовали отменить итоги парламентских выборов.

24 марта сторонники оппозиции взяли штурмом Дом правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Аскар Акаев бежал из страны. 5 апреля он сложил свои полномочия.

Власть в стране перешла к оппозиции. Один из её лидеров — Курманбек Бакиев — в июле был избран президентом Киргизии.

21 год назад (1999) началась военно-воздушная операция блока Организации Североатлантического договора (НАТО) против Союзной Республики Югославия (СРЮ).

Операция альянса, которая носила название «Союзная сила», проводилась без санкции Совета безопасности ООН. Официальным поводом начала военных действий стало присутствие войск СРЮ на территории края Косово, а также обвинения властей республики в проведении этнических чисток.

В ходе 78-дневной операции натовскими ВВС было нанесено более 2 тысяч авиаударов по 995 объектам, израсходовано порядка 400 тысяч боеприпасов, в том числе 20 тысяч тяжелых авиабомб, 1,3 тысяч крылатых ракет и 37 тысяч бомб, многие из которых были начинены обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали свыше 3 тысяч человек, более 5 тысяч — были ранены, без вести пропали порядка тысячи человек.

Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года, после подписания представителями СРЮ и НАТО военно-технического договора о выводе с территории Косово войск Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

122 года назад (1898) в США был продан первый американский автомобиль.



Модель «Уинтон», произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Всего на продажу было выставлено 4 автомобиля.

218 лет назад (1802) был выдан первый патент на паровоз.

Идея заменить живую силу на механическую интересовала конструкторов достаточно давно. В 1770 году французский инженер Николя Кюньо построил первую повозку с паровым двигателем. Однако устройство было весьма тяжёлым в управлении, и уже во время испытаний врезалось в стену.

Первым, кому удалось сконструировать паровую повозку, катящуюся по рельсам, стал английский инженер Ричард Тревитик. 24 марта 1802 года он получил официальный патент на свою «машину высокого давления» и её разнообразные применения, в том числе в транспорте.

Источник: ПГ