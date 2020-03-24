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Кто займет кресло вице-мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса

12:00 24.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сегодня должностные обязанности мэра по социалке исполняет Жанна Шурова — замглавы по экономическим вопросам. Конкурс на должность пока еще не назначен.

Кто займет кресло вице мэра по социальной политике Бердска: Им может стать и назначенец без конкурса
Кто станет новым вице-мэром пока неизвестно

Кто займет кресло вице-мэра Бердска по социальной политике, выяснял «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 марта. Напомним, экс замглавы по социальной политике Сергей Носов отработал последний день в горадминистрации 2 марта. На последнем совещании он прощался с чиновниками со слезами на глазах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Вот уже три недели пост замглавы по социалке совмещает с основной деятельностью вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

— Вакансия есть, но пока конкурс не объявлен. Глава может и сам принять решение о назначении, не проводя конкурс. Пока этот вопрос открыт, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей и информации, пресс-центра горадминистрации Бердска Анна Чекмазова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергей Носов с 3 марта работет в органах власти Новосибирского района.
Сергей Анатольевич выполняет в районной администрации те же функции, что и в Бердске — курирует в ранге замглавы социальные вопросы — образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцобеспечение.

С 4 февраля Новосибирский район возглавляет бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он выиграл конкурс на пост руководителя территории. До этого он был заместителем министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а ранее работал и.о. мэра Бердска после задержания за взятку избранного в 2011 году градоначальником Ильи Потапова.

Носов несколько лет работал с Михайловым в Бердске. И последнее время в должности вице-мэра по городскому хозяйству — с 2013 по 2016 год. До этого с 2009 года Носов работал заместителем начальника управления ЖКХ. В 2016-м он в течение восьми месяцев курировал сразу два наиболее сложных направления городской жизни — социальную сферу и ЖКХ. Как раз в это время шла подготовка в 300-летнему юбилею Бердска. Носов имеет дипломы преподавателя вуза биологии и химии (Алтайский госуниверситет) и Академии госслужбы как управленец.

Сергея Анатольевича не смущает то, что ему придется ездить каждый день в Новосибирск, так как администрация Новосибирского района находится в центре столицы Сибири.

— Сколько бердчан ездят? В чем проблема? На электричке 35 минут и 7 минут пешком до работы. Бывает, по Бердску дольше едешь, — оценил Носов.

Стоит отметить, что в марте 2020 года не только Сергей Носов покинул свое кресло в администрации Бердска. Вслед за ним уволились Федор Каравайцев, возглавляющий отдел градостроительства мэрии. И Светлана Бахарева, трудящаяся в должности начальника управления земельных отношений горадминистрации. Все они теперь работают в администрации Новосибирского района, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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